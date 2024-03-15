Міністр оборони США особисто візьме участь у наступному засіданні групи "Рамштайн"

Очільник Пентагону Ллойд Остін буде особисто присутнім на наступному засідання контактної групи щодо допомоги Україні, що відбудеться 19 березня на базі "Рамштайн".
Як повідомляє "Укрінформ", участь міністра оборони США анонсувала заступниця речника відомства Сабріна Сінгх під час пресбріфингу.
Разом з Остіном до Німеччини у понеділок відбуде також голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Браун.
Сьогодні ж у Вашингтоні міністр провів зустріч зі своїм латвійським колегою Андрісом Спрудсом. Говорили про важливість збереження єдності НАТО у протистоянні російській агресії.
- Попереднє засідання "Рамштайну" Остін провів у режимі онлайн, адже був госпіталізований через проблеми із сечовим міхуром.
- На початку року голова Пентагону потрапив до лікарні через онкологічний діагноз і не повідомив про це Білий дім.
- У Пентагоні офіційне розслідування виправдало дії урядовця, оскільки він не мав злого наміру, коли приховав факт потрапляння до лікарні.