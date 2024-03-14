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Кличко вирішив відсторонити голову метрополітену після журналістського розслідування

Мер Києва вважає, що поведінка Брагінського “виглядає погано” не тільки щодо нього особисто.

Кличко вирішив відсторонити голову метрополітену після журналістського розслідування
Віктор Брагінський
Фото: Макс Требухов

Віктор Брагінський буде відсторонений від виконання обовʼязків КП “Київський метрополітен”

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

“Або не пручатиметься і сам напише заяву на звільнення. А далі фактами, оприлюдненими в розслідуванні журналістів Bihus info, мають займатися відповідні органи. Правоохоронні”, – написав Віталій Кличко.

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Він наголосив, що поведінка Брагінського виглядає погано не тільки щодо нього особисто, а й по відношенню до киян.

У розслідуванні журналістів йшлося, зокрема, про статки Брагінського, записані на його родичів.

  • 8 грудня минулого року рух поїздів між станціями київського метро "Деміївська" та "Теремки" припинили на 6 місяців через ремонт. Станції продовжать роботу в режимі укриття. Для перевезення пасажирів передбачені дублюючі маршрути наземного транспорту від "Теремків" до "Либідської".

  • Очільник столичної підземки Віктор Брагінський в інтерв'ю LB.ua розповів, що перші проблеми почалися ще у 2011-му. Тобто за декілька місяців після відкриття. Докладніше про це читайте в нашому матеріалі.

  • Причиною деформації тунелю між станціями київського метро "Деміївська" – "Либідська" є неякісне проєктування та будівництво ділянки, повідомила КМДА.

  • Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що роботи на закритій ділянці синьої гілки Київського метрополітену йдуть за графіком, тому рух поїздів мають відновити вже влітку.
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