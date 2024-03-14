"Схеми": Власник "Гуліверу" рік не платив державним банкам кредит, але купував машини

Віктор Поліщук отримав кредит на вкрай вигідний умовах, але в 2022 не сплачував свої зобов'язання.

Бізнесмен і фактичний власник торговельно-офісного хмарочосу "Гулівер", мережі "Ельдорадо" та збанкрутілого банку "Михайлівський" Віктор Поліщук заборгував державним банкам близько 14 млрд гривень. І це лише один його бізнес – торговельно-офісний центр, зведення якого фінансували державні Ощадбанк і Укрексімбанк. Попри аномально низьку відсоткову ставку та тривалий термін погашення – 25 років, структури Поліщука під час великої війни на цілий рік зупинили повернення цього боргу, йдеться у матеріалі проєкту Радіо Свобода "Схеми".

При цьому державні банки не вжили проти нього санкцій і не розпочали примусове стягнення боргів або застави по кредиту, якою є сам комплекс "Гулівер". Прострочена заборгованість перед державними банками не завадила купівлі в 2022 автомобілів на десятки мільйонів гривень, на яких пересувається і сам бізнесмен.

Окрім того, Поліщук попри воєнний стан виїжджав за кордон – на підставі документів, які, за словами журналістів, мають ознаки підробки.

"Невиконання публічно взятих зобов’язань щодо підтримки ЗСУ мало місце і в іншому випадку, по суті із введенням в оману численних клієнтів мережі «Ельдорадо», що також входить в бізнес-імперію Поліщука", – додали журналісти.

"Схеми" виявили, що після широко розрекламованої акції "Техніка, що рятує життя військовим", за якою мережа зобов’язалась спрямувати 0,5 відсотка з продажів на потреби армії, вона не виконала заявленої обіцянки та не передала жодних коштів.

Журналісти також додали, що дружина Поліщука є родичкою експрезидента Росії Дмитра Медведєва – вона його племінниця. За часів президентства Віктора Януковича Поліщука називали гаманцем" так званої Сім'ї – олігархічно-політичного клану колишнього президента-втікача.

Журналісти зазначили, що і після режиму Януковича бізнесмен не бідував. Йому декілька разів проводили реструктуризацію кредитування на все більш вигідних для нього умовах.

"Остання реструктуризація з суттєвими поступками перед структурами Поліщука щодо умов кредиту відбулась вже за часів Зеленського – у 2020 році", – зазначили в "Схемах".

Редакція "Схем" має копії детального плану цієї реструктуризації. Вона передбачає відтермінування погашення боргів ще на чверть століття – аж до 2044 року. При цьому процентну ставку по кредиту знизили майже втричі – вона тепер складає лише 3,65% річних. Однак попри такі вигідні умови він у 2022 взагалі не сплачував кредит.

"Щомісячні виплати поновилися лише у 2023 році, і те не в повному обсязі. На початок 2024 року власник «Гуліверу» протермінував план погашення боргу на близько 500 мільйонів гривень, із загальних 14 млрд грн, які він ще має повернути «Ощадбанку» та «Укрексімбанку», каже джерело «Схем» в одному з цих держбанків", – додали в матеріалі.