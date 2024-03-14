Запорізьку АЕС підключили до лінії, яку 20 лютого пошкодив російський обстріл

Енергетики повернули в роботу лінію 330 кВ, яка живить Запорізьку АЕС.

Сьогодні, 14 березня, після аварійного ремонту у Запорізькій області включено в роботу повітряну лінію електропередачі 330 кВ. Це одна з ліній, що живить ЗАЕС. Вона була знеструмлена внаслідок ворожого обстрілу 20 лютого.

Про це йдеться повідомленні Міненерго.

"Отже, атомна електростанція протягом 24 днів була заживлена лише однією резервною ЛЕП. Тривалість ремонту пов’язана зі складними безпековими умовами для робіт енергетиків", – зазначили у міністерстві.

Також додали, що живлення АЕС однією лінією є вкрай небезпечним, адже електропостачання такого об’єкта має бути стабільним та безперебійним.

"Вимкнення усіх ліній означатиме черговий блекаут та загрозу ядерного інциденту на АЕС. Нагадаємо, що за два роки окупації станція вже 8 разів переживала блекаути", – додали у Міненерго.

Станом на зараз основна та резервна лінії працюють та у повному обсязі живлять власні потреби Запорізької АЕС.