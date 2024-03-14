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Запорізьку АЕС підключили до лінії, яку 20 лютого пошкодив російський обстріл

Енергетики повернули в роботу лінію 330 кВ, яка живить Запорізьку АЕС.

Запорізьку АЕС підключили до лінії, яку 20 лютого пошкодив російський обстріл
Фото: Пресслужба ЗАЕС

Сьогодні, 14 березня, після аварійного ремонту у Запорізькій області включено в роботу повітряну лінію електропередачі 330 кВ. Це одна з ліній, що живить ЗАЕС. Вона була знеструмлена внаслідок ворожого обстрілу 20 лютого. 

Про це йдеться повідомленні Міненерго.

"Отже, атомна електростанція протягом 24 днів була заживлена лише однією резервною ЛЕП.  Тривалість ремонту пов’язана зі складними безпековими умовами для робіт енергетиків", – зазначили у міністерстві.

Також додали, що живлення АЕС однією лінією є вкрай небезпечним, адже електропостачання такого об’єкта має бути стабільним та безперебійним. 

"Вимкнення усіх ліній означатиме черговий блекаут та загрозу ядерного інциденту на АЕС. Нагадаємо, що за два роки окупації станція вже 8 разів переживала блекаути", – додали у Міненерго.

Станом на зараз основна та резервна лінії працюють та у повному обсязі живлять власні потреби Запорізької АЕС.

  • ЗАЕС була захоплена ворогом 4 березня 2022. Відтоді ця станція, що є найбільшою АЕС Європи, перебуває під загрозою аварій.
  • 8 березня МАГАТЕ  схвалила резолюцію, у якій міститься вимога до РФ вивести зі станції увесь несанкціонований персонал, включно з військовослужбовцями. Задля забезпечення надійної та безпечної експлуатації об'єкта він має бути повернений під контроль українських компетентних органів. 
  • За два роки окупації російськими окупантами Запорізької атомної електростанції зафіксували понад 150 грубих порушень експлуатації АЕС, кожне з наступних порушень може стати фатальним.
  • Також нещодавно мер Енергодара повідомив, що окупанти з початку лютого цього року перестали пускати ліцензований персонал на ЗАЕС, який не уклав контракти із фейковою компанією від Росатома. за його словами, зараз станцію обслуговує трішки більше 2 тисяч осіб, з яких не всі є фахівцями і не всі навіть працювали до цього моменту на ЗАЕС
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