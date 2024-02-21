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Через російські обстріли пошкоджена лінія Запорізької атомної електростанції

Енергетики вже встановили характер пошкоджень.

Через російські обстріли пошкоджена лінія Запорізької атомної електростанції
Фото: EPA/UPG

Після чергового обстрілу росіян пошкоджено лінію Запорізької атомної станції. Фахівці "Укренерго" вже встановили характер ушкоджень, проте через бойові дії роботи проводять, зважаючи на безпекову ситуацію.

Про це повідомили в "Укренерго".

"Після чергового обстрілу росіян, пошкоджено лінію, яка забезпечувала енергоживлення Запорізької атомної станції. Фахівці «Укренерго» встановили характер ушкоджень", – йдеться у повідомленні. 

Енергетики зазначили, що, оскільки в районі йдуть бойові дії, аварійно-відновлювальні роботи проводяться в залежності від безпекової ситуації та з дозволу військових. Наразі зв’язок ЗАЕС з енергосистемою забезпечується лише по одній лінії електропередачі. 

Загальна пропускна здатність високовольтних мереж «Укренерго» достатня для покриття наявного попиту.

В "Укренерго" повідомили, що загалом через бойові дії та з інших причин на ранок без світла залишаються 358 населених пунктів. Є нові пошкодження в мережах обленерго Донецької, Запорізької, Сумської, Харківської, Херсонської областей.

  • У січні цього року повідомили про те, що Росія замінувала Запорізьку АЕС. Міни знаходяться по периметру ЗАЕС, у буферній зоні між внутрішньою та зовнішньою огорожами об’єкта, які раніше були ідентифіковані групою МАГАТЕ та були вилучені в листопаді 2023 року, тепер знову на місці.
  • Нещодавно у ГУР повідомили, що окупаційні війська Росії перетворили Запорізьку атомну електростанцію на військовий об'єкт і загроза на ЗАЕС буде зберігатися доки окупанти контролюють територіяю станції.
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