Через російські обстріли пошкоджена лінія Запорізької атомної електростанції

Після чергового обстрілу росіян пошкоджено лінію Запорізької атомної станції. Фахівці "Укренерго" вже встановили характер ушкоджень, проте через бойові дії роботи проводять, зважаючи на безпекову ситуацію.

Про це повідомили в "Укренерго".

"Після чергового обстрілу росіян, пошкоджено лінію, яка забезпечувала енергоживлення Запорізької атомної станції. Фахівці «Укренерго» встановили характер ушкоджень", – йдеться у повідомленні.

Енергетики зазначили, що, оскільки в районі йдуть бойові дії, аварійно-відновлювальні роботи проводяться в залежності від безпекової ситуації та з дозволу військових. Наразі зв’язок ЗАЕС з енергосистемою забезпечується лише по одній лінії електропередачі.

Загальна пропускна здатність високовольтних мереж «Укренерго» достатня для покриття наявного попиту.

В "Укренерго" повідомили, що загалом через бойові дії та з інших причин на ранок без світла залишаються 358 населених пунктів. Є нові пошкодження в мережах обленерго Донецької, Запорізької, Сумської, Харківської, Херсонської областей.