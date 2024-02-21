Як покращити координацію для ефективного надання гуманітарної допомоги

16 лютого 2024 року Аспен Інститут Київ провів завершальний семінар “Підтримка постраждалих від війни: координація та взаємодія”. Інститут організував цю подію у межах Програми «Relief for Ukraine: екосистема підтримки українців» за ініціативи CORE Response та підтримки American Red Cross.

Успішна координація допомоги постраждалим від війни вимагає відповідної комунікації на всіх рівнях управління та взаємодії між різними зацікавленими сторонами. Співпраця між ключовими стейкхолдерами, такими як громадські та міжнародні організації, урядові та муніципальні структури, може суттєво полегшити процес надання гуманітарної допомоги та покращити її якість для постраждалих від війни.

Відмінність стандартних та спеціалізованих процедур під час війни

Необхідно удосконалювати протоколи гуманітарного реагування, вважають учасники семінару. Громадам потрібні узгоджені плани реакції на критичні обставини, у першу чергу на військові дії, коли неможливо діяти згідно з стандартними процедурами. Також чіткі та зрозумілі протоколи реагування потрібні і на національному рівні.

Деякі учасники погодилися, що вертикальна координація забезпечить ефективність адресування потреб постраждалих від війни. Лідерство у налагодженні координації може взяти держава. Важливим аспектом є також взаємодія із донорами-надавачами гуманітарної допомоги.

Учасники обговорення також наголосили на необхідності удосконалення профільних нормативно-правових актів. Це стосується як законодавчої бази, так і термінології. Наприклад, потрібно нормативно визначити різницю між волонтерами та благодійниками, адже від статусу залежить розуміння їх прав та обовʼязків.

Важливий аспект координаційного механізму, на якому наголосили учасники — верифікація та унеможливлення шахрайства серед надавачів та отримувачів гуманітарної допомоги. Саме тому необхідно впровадити систему попередження громадян про можливу недоброчесність.

Додаткові механізми покращення координації для ефективного надання гуманітарної допомоги

Під час обговорення учасники дійшли висновку, що варто розробити методику визначення потреб постраждалих від війни. Для цього необхідно створити єдину платформу, у якій відображатимуться як споживачі гуманітарної допомоги, так і її надавачі. Також треба розробити способи фіксації та верифікації потреб.

Так, ІТ платформа може бути ефективним інструментом для створення єдиного реєстру потреб. Необхідно правильно сформулювати методику, що враховуватиме пріоритетність запитів, на які належить реагувати.

Робота із внутрішньо переміщеними особами

Реінтеграція внутрішньо переміщених осіб має бути одним із ключових пріоритетів для держави, вважають учасники семінару. Забезпечення тільки екстрених гуманітарних потреб не допоможе відновити рівні життя та спроможності громадян.

Для успішної адаптації та інтеграції внутрішньо переміщених осіб необхідно впровадити єдиний реєстр, що дозволить збирати та систематизувати інформацію про них. Крім того, важливо розробити чіткі механізми та критерії, які визначатимуть, коли особу можна вважати внутрішньо переміщеною. Це сприятиме уникненню непорозумінь та допоможе забезпечити ефективну підтримку та захист прав ВПО.

Крім цього, учасники наголосили, що потрібно сприяти поверненню з-за кордону українців, які вимушено виїхали через повномасштабну війну.

Команда Аспен Інституту Київ вдячна учасникам за продуктивний діалог та високу залученість до обговорення тем семінару.

Програма «Relief for Ukraine: екосистема підтримки українців» реалізується Аспен Інститутом Київ за ініціативи CORE Response за підтримки American Red Cross.