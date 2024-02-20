Харчування при псоріазі: продукти, яких слід уникати

У нашій попередній статті ми розглядали корисні продукти для пацієнтів з псоріазом, спрямовані на поліпшення стану шкіри та загальне самопочуття. Проте, розуміння того, що слід уникати в раціоні, також грає важливу роль у керуванні цим захворюванням. Тобто, у своєму шляху до керування псоріазом важливо розглядати не лише позитивні аспекти харчування, але й уникання продуктів, які можуть спричинити загострення захворювання. Деякі продукти можуть мати негативний вплив на шкіру, збільшуючи запалення та подразнення.

Фото: надане Аллою Цвєтковою

Перш за все, важливо враховувати реакції організму на певні продукти та визначити індивідуальну сумісність. Згідно досліджень, специфічні групи харчів можуть викликати алергічні реакції або сприяти запаленню. Споживання таких продуктів варто обмежувати або уникати взагалі.

Ми детально розглянемо категорії продуктів, які краще обмежити або виключити з раціону для тих, хто стикнувся з псоріазом. Розуміння цих аспектів допоможе створити збалансований харчовий план, спрямований на зменшення симптомів та підтримку здоров'я шкіри.

Продукти, яких слід уникати при псоріазі

Алкоголь

Надмірне вживання алкоголю змушує вашу печінку працювати понаднормово. Віна повинна виробляти хімічні речовини для метаболізму алкоголю, що може призвести до тривалого запалення, якщо ви п'єте багато або регулярно. Алкоголь також може пошкодити корисні бактерії у вашому кишечнику, що може призвести до запалення товстої кишки та кишечника.

Молочні продукти

Багато з молочних продуктів містять багато жиру, що може призвести до запалення. Продукти, що містять коров'яче молоко, також містять казеїн – білок, який деяким людям важко перетравлюється. Людям з непереносимістю лактози не вистачає травного ферменту лактази. Хронічне подразнення шлунково-кишкового тракту, викликане цими станами, може посилити запалення.

Продукти, що містять рафіновані вуглеводи

Рафіновані вуглеводи піддаються високій обробці (наприклад, білий хліб, білий рис, макарони, хлібобулочні вироби та деякі сухі сніданки). Вони позбавлені клітковини та цільного зерна і, як правило, містять багато цукру, що може спричинити стрибок рівня цукру в крові. Рафіновані вуглеводи також збільшують кількість кінцевих продуктів глікації, тобто речовин у крові, які можуть призвести до запалення.

Продукти з насиченими жирами і трансжирами

Відомо, що жири в червоному м'ясі, сирі, смаженій їжі, маргарині, фаст-фуді та багатьох оброблених закусках викликають запалення в організмі. Ці жири збільшують кількість ліпопротеїдів низької щільності (ЛПНЩ) у крові, так званого «поганого холестерину».

Продукти з високим вмістом цукру

Доданий цукор у газованих напоях, фруктових соках, цукерках, хлібобулочних виробах та інших солодощах відрізняється від натурального цукру в таких продуктах, як фрукти. Наше тіло виробляє інсулін для переробки цукру, але занадто багато доданого цукру змушує наше тіло накопичувати надлишок енергії в жирових клітинах і запалювати жирову тканину.

Продукти, що містять глютен

Дослідження показують, що люди з псоріазом, як правило, мають вищу частоту захворювання на целіакію. У людей з целіакією глютен (білок, що міститься в пшениці та деяких інших зернах) викликає аутоімунну реакцію, яка змушує організм атакувати тканини тонкої кишки. Людям з целіакією потрібно повністю уникати глютену.

Продукти, що містять ГМО

Сьогодні людина споживає велику кількість ГМО-продуктів, барвників, замінників смаку тощо. Лікування псоріазу має починатися з очищення організму від токсинів, що накопичилися в організмі, тих продуктів, які відкладаються на стінках судин. Якщо прибрати застійні явища – організм буде поступово самостійно боротися з інфекціями, які викликають будь-які зміни на шкірі. Максимально виключіть зі свого раціону алкоголь, хімічні продукти, ковбаси, кока-колу та інші шкідливі продукти.

До продуктів, які не можна вживати при псоріазі, відносяться:

- смажене, копчене, запечене в сухарях або тісті, гостра жирна риба і м'ясо з великою кількістю спецій і соусів;

- пасльонові культури (баклажани, томати, перець, картопля);

- всі види червоного м'яса (крім нежирної баранини);

- перероблені м'ясні продукти (ковбаси, сосиски, сосиски, шинка тощо);

- крохмалисті продукти (кукурудза, горох, хліб);

- субпродукти (пупки, нирки, мозок, серце, печінка);

- ікра, в'ялена, смажена, в'ялена, солона, маринована, копчена риба;

- білий рис;

- морепродукти;

- вироби з пшеничного борошна, в тому числі хліб;

- продукти з незбираного молока;

- знежирені, ненатуральні молочні продукти;

- яєчня;

- вершки, молочні коктейлі, морозиво;

- ненатуральне, солоне вершкове масло, маргарин;

- заварні креми, пудинги на натуральному молоці;

- згущене молоко;

- алкоголь (будь-який);

- цукерки, льодяники, газована вода та інші продукти з високим вмістом цукру або штучних підсолоджувачів.

Слід зазначити, що псоріаз є складним захворюванням, і його лікування вимагає індивідуального підходу і терпіння. Враховуючи важливість взаємодії зі спеціалістом з харчування, ви зможете створити індивідуальний план харчування, адаптований до ваших унікальних потреб і обмежень.

Наступна стаття буде присвячена детальному розгляду раціону харчування для хворих на псоріаз. Ми розглянемо не лише продукти, яких слід уникати, а й ті, які можуть бути корисними для підтримки здоров'я шкіри. Чекайте на нові поради та рекомендації, спрямовані на досягнення оптимального самопочуття та комфорту для вас і вашої шкіри.