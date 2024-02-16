Харчування при псоріазі: які продукти можна вживати при псоріазі

Загальна природа і унікальність псоріазу, безсумнівно, робить це захворювання предметом поглиблених досліджень і вивчення. Помічено, що харчові звички впливають на перебіг псоріазу, і важливо розуміти, як правильне харчування може стати важливою частиною комплексного підходу до лікування цього шкірного захворювання. У цій статті ми розглянемо взаємозв'язок псоріазу і харчування, а також надамо корисні поради щодо вибору продуктів харчування і створення збалансованого раціону, спрямованого на поліпшення якості життя пацієнтів з цим непередбачуваним захворюванням.

Фото: надане Аллою Цвєтковою

Медична школа Університету Джона Хопкінса провела дослідження, які показали зв'язок між псоріазом і харчуванням.

Розглянемо основні результати дослідження.

Відомо, що багато продуктів викликають запалення у всьому організмі. У деяких людей це поширене роздратування може погіршити симптоми псоріазу. Дослідження показують, що деякі продукти, особливо продукти з високим ступенем обробки, перевантажують захисні сили організму та викликають запальну реакцію. Наприклад, жирна їжа може посилити запалення жирової тканини (жирових відкладень), які знаходяться по всьому тілу. Триваюче запалення жирової тканини (часто зустрічається у людей з надмірною вагою або ожирінням) значно підвищує ризик розвитку псоріазу. Це також підвищує ризик розвитку діабету 2 типу, хвороб серця та інших хронічних захворювань.

Продукти, які слід вживати, якщо у вас псоріаз

Подібно до того, як деякі продукти викликають запалення, інші можуть допомогти боротися із запаленням. Загалом, збалансована дієта з цільних продуктів є найкращим способом зменшити запалення в усьому організмі. Це може зменшити загострення псоріазу або полегшити симптоми.

Найкращі продукти, якщо у вас псоріаз, включають:

1. Жирна риба

Омега-3 жири, що містяться в ньому, можуть допомогти при запаленні та зміцнити імунну систему. Згідно з одним дослідженням, люди, які їли 6 унцій жирної риби на тиждень, покращили симптоми псоріазу. І ці корисні жири також можуть знизити ймовірність серцевих захворювань. Вибирайте холодноводну рибу, таку як лосось, тунець альбакор, скумбрія, сардини, оселедець, форель, осетер, палтус. Рибу слід їсти у вареному вигляді або приготовленої на пару.

2. Нежирне м'ясо птиці - курка та індичка

Допустима баранина, але без жиру.

3. Цільнозернові продукти

Вони багаті клітковиною, можуть полегшити запалення, також можуть допомогти вам схуднути, а дослідження показують, що втрата ваги може допомогти полегшити симптоми псоріазу. Вибирайте цільнозерновий хліб, крупи та макарони, а також коричневий або дикий рис.

4. Оливкова олія

Він містить протизапальні омега-3 жири. Дослідження показують, що люди, які вживають оливкову олію, страждають від менш важкого псоріазу.

5. Фрукти

Вони містять антиоксиданти, клітковину та інші вітаміни, які борються із запаленням. Для більшого ефекту їжте плоди різного кольору. У кожного свій набір поживних речовин. Ягоди (особливо чорниця та брусниця), вишня та яблука містять антиоксиданти, які називаються поліфенолами, тоді як апельсини та дині багаті вітаміном С. Ананас містить протизапальний фермент бромелайн. Рекомендуються виноград і родзинки, нектарин, вишня, манго. Виняток становлять журавлина, смородина, чорнослив, сливи, чорниця.

6. Овочі

Найкориснішими вважаються морква, огірки, буряк, брокколі, селера, батат, крес-салат, стручкова квасоля. У помірних кількостях дозволені гарбуз, бобові, ревінь, капуста (брюссельська капуста). Їх можна їсти свіжими, вареними або тушкованими.

7. Крупи

Каші з рису, ячменю, пшениці, кукурудзи, гречки, вівсянки.

8. Молочні продукти

Дозволений нежирний сир і кисломолочні продукти.

9. Яйця

Вони дозволені тільки у відвареному вигляді.

10. Боби

Вони є хорошими джерелами білка, клітковини та антиоксидантів. Вони можуть допомогти контролювати вашу вагу та полегшити запалення в організмі.

11. Горіхи

Вони насичені поживними речовинами, корисними жирами та клітковиною. Додайте жменю горіхів в салат або з'їжте їх в якості закуски.

12. Спеції та трави

Коли ви приправляєте ними страви, ви додаєте менше солі. Це може допомогти захистити вас від високого кров'яного тиску та зменшити ймовірність серцевого нападу чи інсульту. Спеції та трави також є основними джерелами протизапальних антиоксидантів.

13. Зелень (рукола, листова капуста, шпинат, петрушка, кріп, цибуля)

Він багатий антиоксидантами, які захищають клітини від запалення. Крім того, зелень має низьку калорійність і високий вміст клітковини і відмінно підходить для щоденного раціону.

14. Питний режим

Завдяки питному режиму шкіра досить зволожується, а кількість і вираженість загострень зменшується. Обсяг споживаної води повинен становити не менше 1,5-2 літрів на добу. Також підійде лимонна вода, соки, компоти, морси, неміцний зелений, липовий, ромашковий чай, на основі шипшини. Також корисно пити мінеральні води, такі як Нарзан, Єсентуки No2 і No4, Славяновская. Людям з псоріазом слід уникати солодких напоїв, газованих напоїв і навіть фруктових соків.

Коктейлі та смузі дуже корисні при псоріазі, так як багаті вітамінами, антиоксидантами і мають протизапальну дію.

Ось кілька простих варіантів детокс-смузі при псоріазі:

1. 1 огірок, 3-4 гілочки петрушки, 1 ківі, 1 лимон, 0,5 склянки теплої кип'яченої води. Наріжте всі інгредієнти невеликими шматочками і покладіть їх в блендер.

2. 2 банана, 1/2 склянки натурального йогурту, 1 столова ложка меду, 1/2 ст.л відварених вівсяних пластівців, 1/3 ст.л мигдалю. І на 60 секунд в блендері.

Як приклад наведемо зразкове меню на один день.

Сніданок:

- Каша «Геркулес», зварена на воді з додаванням сухофруктів (курага, чорнослив, родзинки).

2-й сніданок:

- Печене яблуко.

Вечеря:

- курячий суп з локшиною (перед приготуванням з курки зняти шкіру);

- картопляне пюре з грибами, зелений чай.

Вечеря:

- риба, тушкована з овочами;

- Салат зі свіжих огірків з оливковою олією.

2-а вечеря:

- Стакан кефіру.

Псоріаз – це складне захворювання, яке потребує уважного підходу до догляду за шкірою та вибору продуктів харчування. У цій статті ми детально розглянули продукти, які можуть бути корисними при псоріазі, які сприяють поліпшенню стану шкіри та загального самопочуття.

У наступній статті ми зосередимось на продуктах, які можуть погіршити стан хворих на псоріаз. Важливо уникати певних продуктів та напоїв, які можуть сприяти запаленню та подразненню шкіри. Розуміння цих аспектів дієти може бути важливим етапом у керуванні псоріазом та підтриманні здоров'я шкіри.