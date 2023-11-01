Міноборони: торги на закупівлю продуктів харчування для ЗСУ відбуватимуться за новими правилами

Відтепер на кожен продукт встановили верхню і нижню граничну ціну.

Торги на закупівлю продуктів харчування для Збройних Сил України відбуватимуться за новими правилами.

Про це під час брифінгу в Military Media Centre повідомив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

Нині, 1 листопада, відомство оголосило про початок торгів на закупівлю їжі для ЗСУ не на пів року, а на три місяці: з січня до березня 2024 року включно. Упродовж цього періоду переможці тендерів будуть забезпечувати Збройні Сили їжею.

Також Міноборони розробило механізм, який дозволить меншим компаніям брати участь у закупівлях. Великі лоти розділили на менші, тож тепер на торги виставили не 22 пропозиції, а 30. Це дозволить створити рівні умови для учасників закупівель.

За інформацією Міноборони, тепер кожен учасник торгів приходить на них із каталогом, в якому 409 найменувань продуктів для ЗСУ. На кожен продукт встановили верхню і нижню граничну ціну; відсутність цих меж раніше дозволяла учасникам торгів маніпулювати цінами. Цей запобіжник ввели після того, як МО разом із представниками громадськості та антикорупційною радою проаналізували корупційні ризики попередніх угод.

Кліменков зазначив, що деякі постачальники ставили високу ціну в каталозі на продукти, які військові частини замовляли часто. При цьому на товари, які замовляли рідко або взагалі не замовляли, ставили дуже низьку ціну. В результаті середня ціна товарів на каталог була штучно заниженою.

Заступник міністра додав, що зміни у правилах закупівель їжі – це тимчасовий захід, який дозволяє вже зараз суттєво знизити корупційні ризики до початку роботи "Державного оператора тилу".

Нагадаємо, "Державний оператор тилу" розпочне роботу у грудні. Він займатиметься потребами ЗСУ, аналізуватиме ціни, вивчатиме ринок і закуповуватиме потрібне продовольство.

Тим часом Рахункова палата проаналізувала закупівлі Міністерства оборони і виявила, що воно в першому півріччі 2023 закуповувало продукти харчування за цінами на 30% вищими від споживчих. Відомство також не проводило аналіз вартості, не контролювало реальну кількість поставленої продукції, а 75% позицій каталогу продуктів взагалі не постачали частинам.