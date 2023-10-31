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У жовтні Україна отримала близько $2,8 млрд зовнішнього фінансування

Загалом за 10 місяців цього року Мінфін залучив близько $35,4 млрд.

У жовтні Україна отримала близько $2,8 млрд зовнішнього фінансування
Фото: Мінфін

У жовтні до державного бюджету України надійшло близько 2,8 млрд доларів зовнішнього фінансування. 

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Грантові кошти, які надаються на безповоротних умовах, склали понад 40% із загального обсягу фінансової допомоги.

Серед донорів:

  • Євросоюз – 1,6 млрд доларів (пільгове фінансування);
  • Сполучені Штати Америки – 1,15 млрд доларів (грант).

Загалом за 10 місяців цього року Мінфін залучив близько 35,4 млрд доларів зовнішнього фінансування на нагальні потреби держбюджету.

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Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що хоче домогтися постійної фінансової підтримки для України від Євросоюзу.

Нещодавно Кабінет Міністрів ухвалив рішення залучити 1,2 млрд доларів від групи Світового банку (МБРР) на підтримку соціальної сфери.

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