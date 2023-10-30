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Шмигаль провів нараду щодо конфіскації заморожених російських активів

Агресор платить за руйнування. 

Шмигаль провів нараду щодо конфіскації заморожених російських активів
прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Фото: kmu.gov.ua

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів нараду з першою віцепрем'єр-міністеркою Юлією Свириденко та віцепрем'єр-міністеркою Ольгою Стефанішиною, а також представниками Мін'юсту, Мінфіну й Офісу президента, щодо конфіскації заморожених російських активів, – повідомив прем'єр-міністр у Telegram.

"У жовтні в Марракеші міністри фінансів країн G7 підтвердили зобов'язання тримати російські активи замороженими, доки РФ не компенсує завдані нашій країні збитки. Тісно координуємо цю роботу з державами Групи семи, щоб залучити такий ресурс для відновлення і розвитку України", – написав Шмигаль.

Шмигаль підкреслив на тому, що принцип "Агресор платить за руйнування" має стати ключовим у майбутній системі безпеки і лягти в основу Міжнародного компенсаційного механізму

"Також маємо підтримку низки партнерів, які готують відповідні рішення про конфіскацію у своїх країнах. Наше завдання – спрямувати всі заморожені російські активи на відновлення України", – наголосив Міністр.

Нагадаємо, Євросоюз схвалив план щодо передачі доходів від заморожених російських активів Україні. 

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