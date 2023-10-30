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Росіянка намагалася укласти фіктивний шлюб, щоб залишитися в Україні

Тепер їй заборонили в'їзд на 8 років.

Росіянка намагалася укласти фіктивний шлюб, щоб залишитися в Україні
Фото: міграційна служба

Громадянку російської федерації видворили з України за незаконне перебування на території країни та намагання укласти фіктивний шлюб. Про це повідомляє Міграційна служба Львівської області.

"Вона вже неодноразово порушувала міграційне законодавство. Вперше – після завершення терміну посвідки жінка не покинула територію України, а вдруге – вона спробувала легалізувати перебування через фіктивний шлюб у Одесі.

Однак у серпні її знову затримали вже у Львові та притягнули до відповідальності за порушення правил перебування на території України. Також її помістили у пункт тимчасового тримання іноземців та осіб без громадянства на Волині. 

Тепер у жовтні її видворили за межі України та заборонили в’їзд на 8 років. 

У Києві адвокат підбурював громадянку РФ дати хабаря працівнику міграційної служби. В обмін на 2,5 тисячі доларів їй обіцяли посприяти в отримання посвідки на тимчасове проживання на території України.

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