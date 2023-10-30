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У Міноборони виявили мільйонні зловживання щодо виплат "бойових"

Понад 123 мільйони гривень "бойових" винагород виплатили не тим людям.

У Міноборони виявили мільйонні зловживання щодо виплат "бойових"
Фото: armyinform.com.ua

Більше 123 мільйонів гривень додаткової винагороди виплатили людям, які не брали участі у бойових діях та не виконували бойових завдань. Про це повідомляє пресслужба Міноборони після проведення аудиту.

"Служба внутрішнього аудиту Міноборони з’ясувала, що чинні правила дозволяють командирам військових частин надто вільно тлумачити терміни "бойові дії" та "бойове (спеціальне) завдання" і виплачувати додаткову винагороду на свій розсуд", – йдеться у повідомленні Міноборони. 

Відомо, що військовослужбовцям понтонно-мостової роти, які виконували завдання у Київській області, виплатили щомісячну додаткову винагороду у розмірі 100 тисяч гривень.

“Це несправедливо, коли доплату за бойові отримують ті, хто не під прямим вогнем або не підтримують тих, хто під прямим вогнем. Маніпуляції виявляємо, прогалини для зловживань закриваємо”, – зазначив Заступник Міністра оборони України Юрій Джигир.

Міністерство оборони консультується з Генеральним штабом ЗСУ, щоб виплати додаткової винагороди отримували лише ті, хто виконує бойові завдання та бере участь у бойових діях.

На Рівненщині дружина та донька посадовця військової частини незаконно отримували бойові доплати. 

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