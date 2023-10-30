Росія продовжує незаконно етапувати громадян України на свою територію, – Лубінець

Росія продовжує незаконну практику етапування на свою територію громадян України. Мова йде про етапування кримськотатарських політв'язнів Нарімана Джеляла, Азіза та Асана Ахтемових.
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
"За наявною в мене інформацією, першого заступника голови меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла та кримськотатарського активіста Азіза Ахтемова росіяни незаконно етапують до Мінусінська у Східному Сибіру. Політвʼязень Асан Ахтемов перебуває на етапі до Владимира", – пише Лубінець.
За словами омбудсмена, місцезнаходження Джеляла і стан його здоров'я невідомі, адже уже декілька тижнів він не виходить на зв'язок із дружиною.
Нагадаємо, російські окупанти етапували з Криму раніше викраденого екскапітана першого рангу ВМС України, екскомандира корабля "Славутич" Олексія Кисельова. Перед тим росіяни засудили його до 8,5 років позбавлення волі.