Росія продовжує незаконно етапувати громадян України на свою територію, – Лубінець

Йдеться про кримотатарських політв'язнів Джеляла, Азіза та Асана Ахтемових.

Росія продовжує незаконну практику етапування на свою територію громадян України. Мова йде про етапування кримськотатарських політв'язнів Нарімана Джеляла, Азіза та Асана Ахтемових.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"За наявною в мене інформацією, першого заступника голови меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла та кримськотатарського активіста Азіза Ахтемова росіяни незаконно етапують до Мінусінська у Східному Сибіру. Політвʼязень Асан Ахтемов перебуває на етапі до Владимира", – пише Лубінець.

За словами омбудсмена, місцезнаходження Джеляла і стан його здоров'я невідомі, адже уже декілька тижнів він не виходить на зв'язок із дружиною.

Нагадаємо, російські окупанти етапували з Криму раніше викраденого екскапітана першого рангу ВМС України, екскомандира корабля "Славутич" Олексія Кисельова. Перед тим росіяни засудили його до 8,5 років позбавлення волі.