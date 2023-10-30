Росіяни обстріляли маршрутку з пасажирами в Херсоні (оновлено)

Російська армія обстріляла маршрутний автобус у Херсоні. Кількість поранених зросла до семи людей.

Поранено двох чоловіків та п'ятьох жінок. Такі уточнені дані опублікував голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

"36-річна херсонка отримала тяжкі поранення. Також жінку, 69 років, госпіталізували до хірургічного відділення у стані середньої тяжкості", – сказав він.

Спершу було відомо щонайменше про чотирьох постраждалих.

Від самого ранку росіяни обстрілюють різні райони Херсонської області. Місто Берислав через удари знеструмлено.