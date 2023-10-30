51% українців роблять дописи у соцмережах російською мовою, а 49% - українською, - дослідження

У 2020 році співвідношення було 84% російською до 16% українською, а в 2022 році - 63% до 37% відповідно.

Публікації в Instagram, Twitter і Facebook українці переважно пишуть українською мовою. Водночас, половину дописів у соціальних мережах українці роблять російською.

Про це свідчать результати дослідження аналітичного відділу Центру контент-аналізу, передає "Інтерфакс-Україна".

51% публікацій у соціальних мережах українці роблять російською мовою, а 49% - українською. Водночас у 2020 році співвідношення було 84% російською до 16% українською, і у 2022 році - 63% до 37% відповідно.

Зазначається, що значною мірою частка російськомовних публікацій забезпечена за рахунок російських соцмереж і тимчасово окупованих територій.

Якщо подивитися в розрізі різних соціальних мереж, то:

в Instagram співвідношення публікацій українською та російською мовою становить 93,2% до 6,8% (у 2020 році 13,3% до 86,7%),

у Twitter (X) - 80,9% до 19,1% (у 2020 році 21,2% до 78,8%),

у Facebook - 77,2% до 22,8% (у 2020 році 26,9% до 73,1%),

у TikTok - 60,7% до 39,3% (у 2020 році 36,1% до 63,9%),

YouTube - 44,2% до 55,8% (у 2020 році 3,2% до 96,8%),

VK - 6,7% до 93,3% (у 2020 році 4,2% до 95,8%)

OK - 1% до 99% (у 2020 році 1,7% до 98,3%) відповідно.

Дослідження проводилося на підставі публікацій, поширених в Україні в іноземних соціальних мережах Facebook, Twitter (X), Instagram, YouTube, TikTok, а також у заборонених VK і OK. Загалом було зібрано та проаналізовано 1,17 млн публікацій із 20 вересня до 20 жовтня 2023 року.

Нагадаємо, що абсолютна більшість українців (84%) впевнені, що в країні немає проблем із використанням російської мови. Про це свідчать дані опитування КМІС.

У 2023 році частка громадян України, які спілкуються українською мовою в повсякденному житті, зросла до 71% порівняно з 2021 роком, коли цей показник становив 64%.