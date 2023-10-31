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Ворог обстріляв громаду на Миколаївщині, двоє поранених

Постраждалим надається медична допомога.

Ворог обстріляв громаду на Миколаївщині, двоє поранених
Архівне фото
Фото: Макс Требухов

Російські війська обстріляли Куцурубську громаду на Миколаївщині. В результаті двоє людей було поранено.

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім у Тelegram.

"Зранку внаслідок ворожого артилерійського обстрілу населених пунктів Куцурубської громади з боку ЗС РA поранено двоє людей", - написав він.

Стан постраждалих - середньої важкості та легкий. Наразі їм надається медична допомога.

Нагадаємо, 27 жовтня вночі сили ППО збили два "Шахеди" над Миколаївщиною.

30 жовтня вранці ворог завдав артилерійських ударів по акваторії та по місту Очаків та Очаківської громади. Також учора було зафіксовано обстріли в напрямку села Солончаки Куцурубської громади. Без постраждалих.

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