У столиці Дагестану натовп намагається не допустити посадки рейсу із Тель-Авіва, протестувальники перевіряють автомобілі
У столиці Дагестану натовп намагається не допустити посадки рейсу із Тель-Авіва, протестувальники перевіряють автомобілі
Спецоперація «Махачкала». Навіщо антисеміту Путіну єврейські погроми на Кавказі
Спецоперація «Махачкала». Навіщо антисеміту Путіну єврейські погроми на Кавказі
Зеленський знову потрапив на обкладинку Time: "Ніхто не вірить у перемогу, як я. Ніхто!"
Зеленський знову потрапив на обкладинку Time: "Ніхто не вірить у перемогу, як я. Ніхто!"
Росія атакувала завод в Одеській області, є поранені (оновлено)
Росія атакувала завод в Одеській області, є поранені (оновлено)
Ігор Ліскі: «Ми мали б значно більше зброї та можливостей, якби запропонували світу зрозумілий план перемоги над Росією»
Ігор Ліскі: «Ми мали б значно більше зброї та можливостей, якби запропонували світу зрозумілий план перемоги над Росією»
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
Авдіївка. Хто кого?
Авдіївка. Хто кого?
СтратКом ЗСУ підтвердив удар по об'єкту ППО в Криму (оновлено)
СтратКом ЗСУ підтвердив удар по об'єкту ППО в Криму (оновлено)
Віталій Гайдук: Росія з 1812 року вважає себе нацією “освободітєлєй”. З ким там розмовляти?
Віталій Гайдук: Росія з 1812 року вважає себе нацією “освободітєлєй”. З ким там розмовляти?
ГоловнаСуспільствоВійна

Учора росіяни намагалися атакувати ТЕС у прифронтовому регіоні​, - ДТЕК

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Учора росіяни намагалися атакувати ТЕС у прифронтовому регіоні​, - ДТЕК
Архівне фото
Фото: ДСНС

Росія вчора ввечері атакувала одну з теплоелектростанцій у прифронтовому регіоні.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

"Внаслідок терористичного обстрілу було серйозно пошкоджено обладнання, через це без світла та води опинилися мешканці одного з населених пунктів поряд зі станцією", - йдеться в повідомленні.

На щастя, обійшлося без постраждалих. 

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Одразу після припинення обстрілів енергетики почали роботу з усунення наслідків. Зараз вони докладають усіх зусиль для якнайшвидшого відновлення енергопостачання у домівках українців.

Нагадаємо, за даними розвідки, Росія накопичує ракети для атак по критичній інфраструктурі взимку. Минулого року це спричинило відключення світла.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies