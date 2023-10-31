Учора росіяни намагалися атакувати ТЕС у прифронтовому регіоні​, - ДТЕК

Росія вчора ввечері атакувала одну з теплоелектростанцій у прифронтовому регіоні.
Про це повідомила пресслужба ДТЕК.
"Внаслідок терористичного обстрілу було серйозно пошкоджено обладнання, через це без світла та води опинилися мешканці одного з населених пунктів поряд зі станцією", - йдеться в повідомленні.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
Одразу після припинення обстрілів енергетики почали роботу з усунення наслідків. Зараз вони докладають усіх зусиль для якнайшвидшого відновлення енергопостачання у домівках українців.
Нагадаємо, за даними розвідки, Росія накопичує ракети для атак по критичній інфраструктурі взимку. Минулого року це спричинило відключення світла.