Учора росіяни намагалися атакувати ТЕС у прифронтовому регіоні​, - ДТЕК

Росія вчора ввечері атакувала одну з теплоелектростанцій у прифронтовому регіоні.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

"Внаслідок терористичного обстрілу було серйозно пошкоджено обладнання, через це без світла та води опинилися мешканці одного з населених пунктів поряд зі станцією", - йдеться в повідомленні.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Одразу після припинення обстрілів енергетики почали роботу з усунення наслідків. Зараз вони докладають усіх зусиль для якнайшвидшого відновлення енергопостачання у домівках українців.

Нагадаємо, за даними розвідки, Росія накопичує ракети для атак по критичній інфраструктурі взимку. Минулого року це спричинило відключення світла.