Росіяни безуспішно штурмували в районі Синьківки Харківської області, – речник Генштабу

Захисники відбили на цьому напрямку дві атаки противника.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам втрат у живій сили та техніці, виснажують ворога.

Сили оборони також продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат, закріплюються на досягнутих рубежах. Також на Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки, де захисники відбили три атаки, повідомив у ефірі телемарафону речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов.

"На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат", – сказав він.

Безуспішними для російських окупантів були наступальні дії в районах Авдіївки, Тоненького, Первомайського, де підрозділи Збройних Сил України відбили п'ять атак ворога.

На Мар'їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українські воїни відбили понад 15 атак ворога.

На Шахтарському та Запорізькому напрямках наші захисники відбили атаку ворога в районі Старомайорського Донецької області.

На Куп'янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки Харківської області, де захисники відбили дві атаки противника.

Загалом протягом минулої доби відбулося 36 бойових зіткнень.

Нагадаємо, командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський повідомив, що на Куп'янському напрямку ворог застосовує проти Сил оборони хімічну зброю. Росіяни прагнуть захопити Куп'янськ-Вузловий.