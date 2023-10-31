За минулу добу ворог завдав 7 ракетних та 90 авіаційних ударів,​ – Генштаб

Розпочалася 615 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 36 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав семи ракетних та 90 авіаційних ударів, здійснив 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Крім того, сьогодні вночі, російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши два ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Сили та засоби протиповітряної оборони знищили всі БпЛА противника.

Авіаційних ударів зазнали: Стогнії, Петропавлівка, Сенькове, Першотравневе Харківської області; Серебрянське лісництво, Спірне, Виїмка, Андріївка, Курдюмівка, Архангельське, Новокалинове, Новобахмутівка, Семенівка, Степове, Бердичі, Авдіївка, Сєверне, Орлівка, Мар’їнка, Олександропіль, Катеринівка, Новомихайлівка, Вугледар Донецької області; Новодарівка, Новоданилівка, Роботине Запорізької області; Новоберислав, Зміївка, Козацьке, Іванівка, Берислав, Миколаївка, Антонівка, Тягинка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, де наші захисники відбили дві атаки противника.

На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Бахмутському напрямку противик безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки, де наші захисники відбили три атаки. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах населених пунктів Авдіївка, Тоненьке, Первомайське Донецької області, де Сили оборони відбили понад п'ять атак ворога.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут українські воїни відбили понад 15 атак занарбників.

На Шахтарському та Запорізькому напрямках наші захисники відбили атаку ворога в районі Старомайорського Донецької області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, ще одного – по зенітно-ракетному комплексу противника. Також протиповітряною обороною України знищено 12 ударних БпЛА, дві керовані авіаційні ракети та шість розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ уразили засіб протиповітряної оборони, п'ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, дев'ять артилерійських засобів та ще шість інших важливих цілей противника.