За два тижні до Румунії прибудуть літаки F-16 для навчання українських пілотів, - Рютте

Це означає, що найближчим часом можуть розпочатися курси підготовки українських пілотів.

Літаки F-16, якими Нідерланди пообіцяли посилити українську протиповітряну оборону, прибудуть до навчального центру в Румунії за два тижні.

Про це повідомив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

“Це означає, що найближчим часом можуть розпочатися курси підготовки українських пілотів, які ними керуватимуть”, - зазначив Рютте.

Він запевнив, що Нідерланди продовжуватимуть підтримувати Україну перед обличчям триваючої російської агресії стільки й скільки буде потрібно, і ситуація в Ізраїлі та Газі не відверне увагу від України.

Крім того, Рютте та Зеленський обговорили хід створення альтернативного коридору для експорту зерна через Чорне море.

“Нідерланди нададуть Україні патрульні катери для забезпечення безпеки цього маршруту. Нещодавно ми проводили переговори на цю тему в портовому місті Одеса”, - нагадав голова уряду Нідерландів.

Нагадаємо, 13 жовтня Зеленський та Рютте відвідали Спасо-Преображенський собор Одеси, який обстріляли російські окупанти. Вони також обговорили захист альтернативних зернових коридорів. Військові та урядовці представили результати роботи альтернативні коридорів у Чорному морі, які були створені після виходу Росії із "зернової угоди".