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Росіяни вдарили по Нікопольщині дронами та артилерією: зруйнована церква

Руйнувань зазнали десятки житлових будинків.

Росіяни вдарили по Нікопольщині дронами та артилерією: зруйнована церква
Фото: Микола Лукашук

Впродовж доби російська армія спрямувала на Нікопольський район Дніпропетровщини сім дронів-камікадзе та артилерію. Внаслідок обстрілів руйнувань зазнали десятки житлових будинків та церква. 

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Шість разів ворог атакував Нікопольщину протягом дня. На районний центр спрямували 7 дронів-камікадзе та обстріляли з артилерії. Внаслідок атак у Нікополі пошкоджені 18 приватних житлових будинків, багатоповерхівка, 12 господарських споруд, магазин, релігійна установа, 2 автомобілі, 3 газопроводи, сонячні панелі, 3 лінії електропередачі та паркани", – повідомив він.

Фото: Микола Лукашук
Також під обстріл потрапили Марганецька та Мирівська громади.

Нагадаємо, впродовж дня російські окупанти завдали удари по Херсону та області. Внаслідок обстрілів постражали 7 людей, одна людина загинула.

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