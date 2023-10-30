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Пора "бавовнить": Андрющенко розповів, що в порт Маріуполя знову зайшло судно з Росії

Судно пришвартувалося за елеватором.

Пора "бавовнить": Андрющенко розповів, що в порт Маріуполя знову зайшло судно з Росії
Архівне фото
Фото: Петро Андрющенко

У морський порт Маріуполя знову зайшло морське судно з Росії, яке пришвартувалося за елеватором.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко та опублікував відповідне відео з порту.

"В порт Маріуполя знову зайшло морське судно. Пришвартоване за елеватором, відверто заховано від «сторонніх очей». Факт його заходу та швартовки вдалось встановити виключно через системний моніторинг", - написав Андрющенко в Telegram. 

Він зазначив, що посилене патрулювання акваторії порту російською авіацією, про яке він писав раніше, було пов’язано саме з заходом судна цього класу.

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"Клас судна (балкер якого типу, або танкер або інше) встановити за поточних умов неможливо, як і проконтролювати вивантаження/завантаження", - уточнив радник мера.

Також він повідомив, що в порту Маріуполя продовжується перевантаження судна РМ3 (річка-море), що зайшло в порт на передодні. Ще два судна класу річка-море та криголам пришвартувалися давно та стоять без руху.

"До висновків. Наша гіпотеза, що захід балкера мав тестову мету цілком підтверджується. Це може означати початок повноцінного вантажного судноплавства в Маріуполь. Пора "бавовнить". Без жартів", - підсумував Андрющенко.

Нагадаємо, у вівторок в морському порту Маріуполя вперше після окупації було помічено завантаження одночасно трьох комерційних суден.

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