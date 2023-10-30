"Русский Добровольческий Корпус" відомий своїми рейдами у Брянську та Білгородську області. Але окрім цього, бійці РДК беруть участь у боях на найгарячіших напрямках російсько-української війни, зокрема, на Донбасі та Запоріжжі.

Про це йдеться у новому матеріалі "Українського свідка".

Підрозділ складається з етнічних росіян, що живуть на території України та воюють на її боці. Герої сюжету - бійці із позивними Фортуна, Могила та Лакі.

"РДК" відомий насамперед своїми рейдами на території Росії - в Білгородську та Брянську області. Але не всі знають, що його бійці воюють пліч-о-пліч з українцями в найгарячіших точках цієї війни, зокрема на Донбасі та на Запорізькому напрямку.

"Запоріжжя - це Бахмут 3.0, - розповідає Могила. - Тут вдвічі більше артилерії та техніки, безліч дронів. Вночі літають освітлювальні ракети, стріляють БМП і це виглядає, наче якісь «Зоряні Війни»". Також Могила розказав декілька неймовірних історій із власного бойового досвіду.

Фортуна розповів що може статися із бійцем РДК, якщо той потрапить у полон: це катування, показові приниження тощо.

"Полон неможливий. Підірватись на гранаті набагато легше. У «Корпусі» є навіть є відповідний внутрішній наказ». Лакі своєю чергою каже, що немає сенсу здаватись у полон, якщо ти маєш зброю", - каже він.

Також бійці поділилися своїми думками з приводу закінчення російсько-української війни.

"Тут є два варіанти, - розмірковує Фортуна. - Або окуповані території повертаються до України та Росія платить репарації, але глобальних змін не відбувається. Тоді війна повториться, але буде ще інтенсивнішою. Другий варіант - це громадянська війна як наслідок способу життя та культури, що культивувалися з часів утворення Радянського Союзу".

Нагадаємо, навесні "Український Свідок" уже розповідав, як бійці РДК воюють на боці України.