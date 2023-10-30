Окупанти обтріляли кладовище у селищі Кіндійка на Херсонщині. Є загиблий

Один постраждалий у важкому стані.

Російські терористи вкотре вдарили по Херсонській області. Цього разу постраждало селище Кіндійка. Там окупанти обстріляли кладовище.

Про це повідомили обласна та міська військові адміністрації у Херсоні.

"Після 15:00 російські окупаційні війська відкрили вогонь з тимчасово окупованого лівого берега та обстріляли передмістя Херсона", – йдеться в інформації Херсонської МВА.

"За попередніми даними, одна людина загинула та ще один місцевий житель поранений. До лікарні у стані середньої тяжкості шпиталізували 62-річного чоловіка", – повідомив Олесандр Прокудін, голова ОВА.

Нагадаємо, сьогодні в обід росіяни обстріляли маршрутний автобус у Херсоні. Внаслідок терористичного нападу постраждали семеро мирних жителів.