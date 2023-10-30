У Запорізькому районі ворог вдарив по об'єкту соціальної інфраструктури

Даних про поранених немає.

Вранці 30 жовтня росіяни вдарили по обʼєкту соціальної інфраструктури в Запорізькому районі.

За попередніми даними, удару завдано балістичною зброєю. Про це голова ОВА Юрій Малашко повідомив у Telegram.

"Внаслідок влучання зруйновано об'єкт соціальної інфраструктури. На місці працюють фахівці ДСНС, які ліквідовують наслідки атаки. Інформація щодо постраждалих не надходила", – написав він.

Малашко додав, що удар відбувся близько 11:28.

Нагадаємо, що кількома годинами раніше російська армія завдала ракетного удару по Одеській області. Ворог влучив у судноремонтний завод у Одеському районі, внаслідок чого поранень зазнали двоє людей.

Окрім того, зранку росіяни обстрілювали Херсонську область.