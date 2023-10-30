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У Запорізькому районі ворог вдарив по об'єкту соціальної інфраструктури

Даних про поранених немає. 

У Запорізькому районі ворог вдарив по об'єкту соціальної інфраструктури
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Вранці 30 жовтня росіяни вдарили по обʼєкту соціальної інфраструктури в Запорізькому районі. 

За попередніми даними, удару завдано балістичною зброєю. Про це голова ОВА Юрій Малашко повідомив у Telegram.

"Внаслідок влучання зруйновано об'єкт соціальної інфраструктури. На місці працюють фахівці ДСНС, які ліквідовують наслідки атаки. Інформація щодо постраждалих не надходила", – написав він.

Малашко додав, що удар відбувся близько 11:28.

Нагадаємо, що кількома годинами раніше російська армія завдала ракетного удару по Одеській області. Ворог влучив у судноремонтний завод у Одеському районі, внаслідок чого поранень зазнали двоє людей.

Окрім того, зранку росіяни обстрілювали Херсонську область. 

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