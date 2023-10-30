У Запорізькому районі ворог вдарив по об'єкту соціальної інфраструктури

Вранці 30 жовтня росіяни вдарили по обʼєкту соціальної інфраструктури в Запорізькому районі.
За попередніми даними, удару завдано балістичною зброєю. Про це голова ОВА Юрій Малашко повідомив у Telegram.
"Внаслідок влучання зруйновано об'єкт соціальної інфраструктури. На місці працюють фахівці ДСНС, які ліквідовують наслідки атаки. Інформація щодо постраждалих не надходила", – написав він.
Малашко додав, що удар відбувся близько 11:28.
Нагадаємо, що кількома годинами раніше російська армія завдала ракетного удару по Одеській області. Ворог влучив у судноремонтний завод у Одеському районі, внаслідок чого поранень зазнали двоє людей.
Окрім того, зранку росіяни обстрілювали Херсонську область.