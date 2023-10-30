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У Росії приватна військова компанія, яку фінансує Кремль, вперше почала вербувати жінок

Їм пропонують роботу снайперами та операторами дронів.

У Росії приватна військова компанія, яку фінансує Кремль, вперше почала вербувати жінок
Фото: EPA/UPG

У Росії приватна військова компанія, що підтримується державою, вперше намагається вербувати жінок на війну в Україні.

Про це йдеться у повідомленні міністерства оборони Великої Британії.

Реклама у соціальних мережах закликала жінок-новобранців приєднатися до батальйону “Борз”, що входить до російської ПВК “Редут”. Їм пропонують роботу снайперами та операторами безпілотних літальних апаратів. “Редут”, найімовірніше, безпосередньо спонсорується Головним розвідувальним управлінням Росії.

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У березні 2023 року міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що в Україні дислоковано 1100 жінок, що відповідає лише приблизно 0,3% армії окупанта. Як зазначається у рекламі “Редута”, нині вони виконують переважно функції медичного забезпечення та громадського харчування.

Залишається незрозумілим, чи офіційні російські сили оборони будуть наслідувати цей приклад і даватимуть жінкам більше бойових ролей.

Зараз жінки рідко виконують бойові дії на передової лінії проросійських сил. Проте під час Другої світової війни у радянських військах існувала сильна традиція залучення жінок у склад бойових підрозділів, зокрема йдеться про жінок-снайперів.

Нагадаємо, вчора британська розвідка повідомила, що у Росії посилюють воєнну цензуру. Зокрема, у вишах заборонили обговорювати негативні економічні та політичні тенденції.

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