У столиці Дагестану натовп намагається не допустити посадки рейсу із Тель-Авіва, протестувальники перевіряють автомобілі
У столиці Дагестану натовп намагається не допустити посадки рейсу із Тель-Авіва, протестувальники перевіряють автомобілі
Скандал з Young Business Club, де гостей лякає військова форма. Що зі співпрацею з росіянами?
Скандал з Young Business Club, де гостей лякає військова форма. Що зі співпрацею з росіянами?
Підготовка до виборів: реєстрація через Дію, нові дільниці для ВПО й військових
Підготовка до виборів: реєстрація через Дію, нові дільниці для ВПО й військових
Мені соромно за ООН. Чеській Республіці не місце в організації, яка підтримує терористів, – Чернохова
Мені соромно за ООН. Чеській Республіці не місце в організації, яка підтримує терористів, – Чернохова
Ігор Ліскі: «Ми мали б значно більше зброї та можливостей, якби запропонували світу зрозумілий план перемоги над Росією»
Ігор Ліскі: «Ми мали б значно більше зброї та можливостей, якби запропонували світу зрозумілий план перемоги над Росією»
Авдіївка. Хто кого?
Авдіївка. Хто кого?
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
Ватажок ХАМАС: "Ми відволікаємо увагу США від України"
Ватажок ХАМАС: "Ми відволікаємо увагу США від України"
Зірка серіалу "Друзі" Меттью Перрі помер у 54 роки
Зірка серіалу "Друзі" Меттью Перрі помер у 54 роки
ГоловнаСуспільствоВійна

До семи зросла кількість жертв внаслідок удару по "Новій пошті" в Харківській області

У лікарні помер 25-річний поранений.

До семи зросла кількість жертв внаслідок удару по "Новій пошті" в Харківській області
Фото: ДСНС

До семи зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по терміналу "Нової пошти", якого ворог завдав 21 жовтня.

Чоловік 25 років, який був госпіталізований до медичного закладу, сьогодні вранці помер у лікарні. Про це голова ОВА Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

"Армія рф, вдаривши по «Новій пошті», забрала життя вже 7 людей. Ще 12 – проходять лікування, 2 з них – в реанімації", – написав він.

Увечері 21 жовтня російська армія завдала удару по черговому цивільному об'єкту – терміналу "Нової пошти" в селі Коротич. Загинули шестеро працівників, ще 17 були поранені. У компанії заявили, що співробітники не встигли спуститися в укриття, оскільки між оголошенням тривоги і ударом минуло лише декілька секунд. Били ракетами С-300 з території РФ. 

У "Новій пошті" повідомили, що загинули Олександр Темніков, 31 рік; Дмитро Герасічкін, 30 років; Артем Акопов, 21 рік; Олександр Біжанов, 22 роки; Владислав Панков, 28 років; Олексій Єрмола, 23 роки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies