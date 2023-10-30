До семи зросла кількість жертв внаслідок удару по "Новій пошті" в Харківській області

До семи зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по терміналу "Нової пошти", якого ворог завдав 21 жовтня.

Чоловік 25 років, який був госпіталізований до медичного закладу, сьогодні вранці помер у лікарні. Про це голова ОВА Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

"Армія рф, вдаривши по «Новій пошті», забрала життя вже 7 людей. Ще 12 – проходять лікування, 2 з них – в реанімації", – написав він.

Увечері 21 жовтня російська армія завдала удару по черговому цивільному об'єкту – терміналу "Нової пошти" в селі Коротич. Загинули шестеро працівників, ще 17 були поранені. У компанії заявили, що співробітники не встигли спуститися в укриття, оскільки між оголошенням тривоги і ударом минуло лише декілька секунд. Били ракетами С-300 з території РФ.

У "Новій пошті" повідомили, що загинули Олександр Темніков, 31 рік; Дмитро Герасічкін, 30 років; Артем Акопов, 21 рік; Олександр Біжанов, 22 роки; Владислав Панков, 28 років; Олексій Єрмола, 23 роки.