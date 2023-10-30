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Понад 800 військових та 15 танків: Генштаб назвав втрати армії РФ за добу

Учора на фронті відбулося близько 60 бойових зіткнень.

Понад 800 військових та 15 танків: Генштаб назвав втрати армії РФ за добу
Фото: скрин відео

За минулу добу, 29 жовтня, російська армія втратила у війні проти України близько 860 військових, 15 танків, літак та засіб ППО. З початку повномасштабної війни втрати ворога склали близько 299 940 осіб.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.10.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 299 940 (+860) осіб,
  • танків – 5 190 (+15) од,
  • бойових броньованих машин – 9 775 (+17) од,
  • артилерійських систем – 7 202 (+14) од,
  • РСЗВ – 834 (+0) од,
  • засоби ППО – 559 (+1) од,
  • літаків – 321 (+1) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5 419 (+20),
  • крилаті ракети – 1 544 (+0),
  • кораблі/катери – 20 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9 555 (+23) од,
  • спеціальна техніка – 1 014 (+2).

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Нагадаємо, протягом доби 29 жовтня авіація Сил оборони завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів. Підрозділи ракетних військ уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, три зенітно-ракетних комплекси та шість артилерійських засобів росіян.

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