Головне за неділю, 29 жовтня: 40 бойових зіткнень, погром у Махачкалі

40 бойових зіткнень, наступальні дії Сил оборони, ворожі обстріли, атака на нафтопереробний завод у Краснодарському краї. Яким запам’ятається 613-й день повномасштабної війни.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що упродовж доби відбулось 40 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 1 ракетного та 57 авіаційних ударів, здійснив 22 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Авіація Сил оборони завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління та 6 артилерійських засобів ворога.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 29 жовтня – в нашій новині.

Завдяки злагодженим діям вдалося розбити колону окупантів, які намагались прорвати українську оборону біля села Красногорівка. Про це повідомили у Сухопутних військах ЗСУ.

"Працює артилерія 31 ОМБр, 110 ОМБр, 116 ОБрТрО та Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького", – зазначили у дописі.

Військові зазначають, що окупанти намагалися прорвати оборону українських захисників, однак безуспішно.

Бійці Держприкордонслужби, які тримають оборону на Авдіївському напрямку, знищили з переносного зенітно-ракетного комплексу російський літак Су-25 біля Авдіївки, повідомив у коментарі "УП" речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"Зенітна ракета, випущена прикордонниками з переносного комплексу, уразила повітряну ціль. Літак противника задимівся, почав втрачати висоту і зник за горизонтом", – сказав Демченко.

Внаслідок артилерійського обстрілу Новоберислава Херсонської області зазнав важких травм голови місцевий житель, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Згодом Прокудін повідомив, що постраждалий помер у лікарні.

Атака на нафтопереробний завод у Краснодарському краї минулої ночі – спецоперація СБУ, повідомили LB.ua поінформовані джерела.

За інформацією джерел, Афіпський НПЗ, який забезпечував паливом російські війська, атакували два безпілотники СБУ.

Лише за минулий рік на підприємстві виготовили понад 7 млн тон авіаційного пального, яке використовувалось для ворожої військової авіації, яка щодня атакує Україну.

В результаті спецоперації СБУ уражено декілька нових установок заводу, на яких таке пальне перероблялося. За попередніми даними, загорілось і декілька резервуарів з "чорним золотом".

Зазначимо, що це вже не перша атака українських дронів на цей НПЗ. Зокрема, завод вже був атакований у травні цього року.

У столиці Дагестану Махачкалі ввечері 29 жовтня натовп намагався не допустити посадки рейсу із Тель-Авіва.

Про це повідомляє “Медуза” та російські телеграм-канали. За попередніми даними, літак сів на запасний аеродром.

Натовп перевіряв увесь транспорт поблизу центрального аеропорту в пошуках громадян Ізраїлю.

Раніше у місцевих телеграм-каналах почали поширювати повідомлення про те, що в Дагестан прилітає рейс з Ізраїлю, і закликати не допустити посадки літака.

Дороги, що ведуть в аеропорт, перекриті.

Зазначається, що рейс Red Wings Тель-Авів — Махачкала є регулярним і виконується кілька разів на тиждень.

Пізніше стало відомо, що натовп зніс паркан до аеропорту і зайшов всередину.

Подробиці і відео – в новині.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на антисемітський погром у аеропорту столиці Дагестану.

“Жахливі відео з російської Махачкали, де розлючений натовп увірвався в аеропорт у пошуках громадян Ізраїлю на рейсі з Тель-Авіва. Це не поодинокий випадок у Махачкалі, а скоріше частина поширеної в Росії культури ненависті до інших націй, яку пропагують державне телебачення, експерти та влада”, - написав президент.

Докладніше – в новині.

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