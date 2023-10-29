Зірка серіалу "Друзі" Меттью Перрі помер у 54 роки
Зірка серіалу "Друзі" Меттью Перрі помер у 54 роки
Авдіївка. Хто кого?
Авдіївка. Хто кого?
Мені соромно за ООН. Чеській Республіці не місце в організації, яка підтримує терористів, – Чернохова
Мені соромно за ООН. Чеській Республіці не місце в організації, яка підтримує терористів, – Чернохова
Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію щодо кризи в Газі
Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію щодо кризи в Газі
У столиці Дагестану натовп намагається не допустити посадки рейсу із Тель-Авіва, протестувальники перевіряють автомобілі
У столиці Дагестану натовп намагається не допустити посадки рейсу із Тель-Авіва, протестувальники перевіряють автомобілі
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
Скандал з Young Business Club, де гостей лякає військова форма. Що зі співпрацею з росіянами?
Скандал з Young Business Club, де гостей лякає військова форма. Що зі співпрацею з росіянами?
Вербове море. Або що зараз відбувається на місці Каховського водосховища
Вербове море. Або що зараз відбувається на місці Каховського водосховища
У Києві через ураганний вітер загинули дві людини, ще одна жертва - в області. Кількість травмованих збільшується (оновлення)
У Києві через ураганний вітер загинули дві людини, ще одна жертва - в області. Кількість травмованих збільшується (оновлення)
ГоловнаСвіт

Погром у Махачкалі: МЗС Ізраїлю очікує, що правоохоронці у Дагестані захистять громадян Ізраїлю та євреїв

Ізраїль стежить за розвитком подій у Дагестані. 

Погром у Махачкалі: МЗС Ізраїлю очікує, що правоохоронці у Дагестані захистять громадян Ізраїлю та євреїв
Фото: скриншот відео

Офіс прем'єр-міністра та Міністерство закордонних справ Ізраїлю опублікували спільну заяву щодо антисемітського погрому у столиці Дагестану. 

“Держава Ізраїль з усією серйозністю ставиться до спроб завдати шкоди ізраїльським громадянам та євреям у всьому світі. Апарат прем'єр-міністра, МЗС та Рада національної безпеки стежать за розвитком подій у Дагестані на півдні Росії. Ізраїль очікує, що російські правоохоронні органи захистять безпеку всіх ізраїльських громадян та євреїв, де б вони не перебували, і рішуче діятимуть проти погромників та дикого підбурювання, спрямованого проти євреїв та ізраїльтян”, - йдеться у заяві.

Зазначається, що посол Ізраїлю в Росії Алекс Бен-Цві працює з владою Росії над безпекою ізраїльтян та євреїв у цій країні.

Нагадаємо, у столиці Дагестану Махачкалі ввечері 29 жовтня натовп намагався не допустити посадки рейсу із Тель-Авіва. Натовп перевіряє увесь транспорт поблизу центрального аеропорту. Вони перевіряють документи в пошуках громадян Ізраїлю. Раніше у місцевих телеграм-каналах почали поширювати повідомлення про те, що в Дагестан прилітає рейс з Ізраїлю, і закликати не допустити посадки літака.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на антисемітський погром у аеропорту столиці Дагестану. Він заявив, що це не поодинокий випадок, а частина поширеної в Росії культури ненависті. Глава держави зазначив, що цю ненависть пропагують російське державне телебачення, експерти та влада.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies