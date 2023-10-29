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Ізраїль відмовився від повномасштабного вторгнення у Сектор Гази та продовжує вибіркові атаки, – New York Times

Свої дії Ізраїль погодив із США.

Ізраїль відмовився від повномасштабного вторгнення у Сектор Гази та продовжує вибіркові атаки, – New York Times
Фото: EPA/UPG

Влада Ізраїлю, ймовірно, змінила плани щодо повномасштабного наступу на сектор Гази, однак ЦАХАЛ продовжує вибіркові удари по ХАМАС, – пише New York Times.

За словами американських чиновників, наразі важко стверджувати, що в кінцевому підсумку зробить Ізраїль, «оскільки збільшення кількості повітряних ударів і розширення наземних вторгнень за останні три дні свідчить про більш агресивну позицію», – повідомляє видання.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, заявив, що ЦАХАЛ увійшов на територію Сектора Гази, аби розпочати «другий етап війни». Водночас, він не назвав відповідний крок «вторгненням». Також військові стверджували про просування ізраїльських солдатів в північну частину анклаву.

Наразі вторгнення Ізраїлю до Сектора Гази є «менш масштабним та більш вузькоспрямованим», ніж те, що Єрусалим спочатку описував міністру оборони США Остіну Ллойду й іншим вищим військовим посадовцям США.Під час телефонних переговорів зі своїм ізраїльським колегою Йоавом Галланом, Остін наголосив на важливості ретельного вивчення того, чи здатні ізраїльські військові здійснити наземне вторгнення в Сектор Гази, де «Хамас» обладнав складну мережу тунелів під густонаселеними районами.

Анонімний чиновник США заявив, що Ізраїль вдосконалив план після коментарів Остіна та інших офіційних осіб. Однак Білий дім наполягає на тому, щоб США не диктували Ізраїлю дії щодо вторгнення в Газу.

Іншими факторами, які могли вплинути на плани Ізраїлю, є тиск щодо переговорів про заручників і внутрішні конфлікти щодо стратегії, місця і часу вторгення між ізраїльськими політичними та військовими лідерами.

За словами чиновників Пентагону, Ізраїль, ймовірно, «проводить поетапну операцію», коли невеликі розвідувальні підрозділи просуваються в Газу, щоб виявити бойовиків «Хамас», вступити із ними в бій і виявити їхні «вразливі місця».

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що земна операція, розпочата ізраїльськими військами в секторі Гази, є другим етапом війни проти ісламістського угруповання ХАМАС, яка буде довгою та важкою.

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