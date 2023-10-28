ЦАХАЛ вдарив по військовому комплексу ліванської Хезболли

Ізраїль відкрив вогонь у відповідь на атаку Бейрута.

Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по низці військових об'єктів, що належать терористичній організації “Хезболла” в Лівані.

Про це йдеться у телеграм-каналі ЦАХАЛу.

Тель-Авів вдарив винищувачами по цілях у відповідь на ракетний обстріл з Лівану минулої доби.

Об’єктами ударів була терористична інфраструктура Хезболли, зокрема військовий комплекс і спостережні пункти.

Нагадаємо, кілька днів тому посольство Саудівської Аравії в Лівані евакуювало сім’ї своїх дипломатичних співробітників у Бейруті. Водночас Ізраїль повідомив про новий удар по Лівану.