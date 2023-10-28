ЦАХАЛ вдарив по військовому комплексу ліванської Хезболли

Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по низці військових об'єктів, що належать терористичній організації “Хезболла” в Лівані.
Про це йдеться у телеграм-каналі ЦАХАЛу.
Тель-Авів вдарив винищувачами по цілях у відповідь на ракетний обстріл з Лівану минулої доби.
Об’єктами ударів була терористична інфраструктура Хезболли, зокрема військовий комплекс і спостережні пункти.
Нагадаємо, кілька днів тому посольство Саудівської Аравії в Лівані евакуювало сім’ї своїх дипломатичних співробітників у Бейруті. Водночас Ізраїль повідомив про новий удар по Лівану.