Президент Латвії обговорить на рівні ЄС ідею обмеження імпорту російського зерна

При цьому пропонується зберегти транзит до третіх держав, щоб не обмежувати постачання продовольства до країн Глобального Півдня.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс на зустрічі з міністром землеробства підтримав пропозицію обговорити на рівні Європейського союзу питання щодо обмеження імпорту російського зерна до країн блоку, передає Delfi.

При цьому пропонується зберегти транзит до третіх держав, щоб не обмежувати постачання продовольства до країн Глобального Півдня.

Рінкевичс також висловився за стимулювання місцевих виробників.

"Під час своїх регіональних візитів я бачив чудові приклади того, як агропідприємства працюють над створенням продуктів з вищою доданою вартістю, що приносить користь як фермерам, так і споживачам, а також розвиває місцеву економіку та її різноманітність", - сказав президент.

Нагадаємо, цьогоріч у Латвії різко зросли обсяги імпорту зерна з РФ, повідомляло видання Tvnet.lv. Санкції не зачепили експорт сільськогосподарської продукції, тож країна-агресор користається цією ситуацією. В результаті російська пшениця зараз становить 24% від світового експорту пшениці порівняно з 16% ринку до вторгнення в Україну.