Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію щодо кризи в Газі

Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію про “захист цивільного населення та дотримання юридичних і гуманітарних зобов’язань” щодо триваючої кризи в Газі.

Про це повідомляє пресслужба ООН.

"За" проголосували 120 країн, "проти" – 14, ще 45 утримались.

Фото: ООН

Україна утрималася від голосування, а Ізраїль та США проголосували проти резолюції.

Фото: ООН

Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила 27 жовтня, що “розширює наземні операції” у секторі Гази. Ізраїльська армія ввечері почала інтенсивно обстрілювати всі регіони Гази. Найбільше дісталося півночі.