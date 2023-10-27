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Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію щодо кризи в Газі

Україна утрималась при голосуванні.

Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію щодо кризи в Газі
Фото: ООН

Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію про “захист цивільного населення та дотримання юридичних і гуманітарних зобов’язань” щодо триваючої кризи в Газі.

Про це повідомляє пресслужба ООН.

"За" проголосували 120 країн, "проти" – 14, ще 45 утримались. 

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Фото: ООН

Україна утрималася від голосування, а Ізраїль та США проголосували проти резолюції.

Фото: ООН

Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила 27 жовтня, що “розширює наземні операції” у секторі Гази. Ізраїльська армія ввечері почала інтенсивно обстрілювати всі регіони Гази. Найбільше дісталося півночі.

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