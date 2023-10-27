Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію щодо кризи в Газі

Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію про “захист цивільного населення та дотримання юридичних і гуманітарних зобов’язань” щодо триваючої кризи в Газі.
Про це повідомляє пресслужба ООН.
"За" проголосували 120 країн, "проти" – 14, ще 45 утримались.
Україна утрималася від голосування, а Ізраїль та США проголосували проти резолюції.
Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила 27 жовтня, що “розширює наземні операції” у секторі Гази. Ізраїльська армія ввечері почала інтенсивно обстрілювати всі регіони Гази. Найбільше дісталося півночі.