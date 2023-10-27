Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила 27 жовтня, що розширює наземні операції» у секторі Гази.

Про це повідомив речник ЦАХАЛ Даніель Хагарі, передає CNN.

Ізраїльська армія ввечері почала інтенсивно обстрілювати всі регіони Гази. Найбільше дісталося півночі, повідомляє Anadolu Ajansı.

VIDEO: Salvo of rockets fired Friday evening from Gaza City pic.twitter.com/bJEbYZyFzM — AFP News Agency (@AFP) October 27, 2023

Сектор перебуває у темряві, оскільки Ізраїль відключив електрику і не допустив постачання палива.

Нагадаємо, результати опитування опублікованому в газеті “Маарів” показали, що майже половина ізраїльтян (47%) хоче утриматися від будь-якого вторгнення до Сектору Гази.

Вдень 27 жовтня ракета із Гази влучила в житловий будинок у Тель-Авіві, поранивши трьох осіб.