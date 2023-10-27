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Ізраїль заявив, що розширює наземні операції в Газі

Ізраїльська армія розпочала інтенсивну повітряну атаку на північ Гази.

Ізраїль заявив, що розширює наземні операції в Газі
Фото: EPA/UPG

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила 27 жовтня, що розширює наземні операції» у секторі Гази.

Про це повідомив речник ЦАХАЛ Даніель Хагарі, передає CNN.

Ізраїльська армія ввечері почала інтенсивно обстрілювати всі регіони Гази. Найбільше дісталося півночі, повідомляє Anadolu Ajansı.

Сектор перебуває у темряві, оскільки Ізраїль відключив електрику і не допустив постачання палива.

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Нагадаємо, результати опитування опублікованому в газеті “Маарів” показали, що майже половина ізраїльтян (47%) хоче утриматися від будь-якого вторгнення до Сектору Гази

Вдень 27 жовтня ракета із Гази влучила в житловий будинок у Тель-Авіві, поранивши трьох осіб.  

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