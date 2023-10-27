Поліція американського штату Мен продовжила пошук резервіста армії США Роберта Р. Карда, головного підозрюваного в масовій стрілянині у барі та боулінгу в Льюїстоні, під час якої 18 людей загинули та 13 були поранені.
Про це пише Reuters.
Чиновники закликали десятки тисяч жителів регіону залишатися вдома заради їхньої безпеки.
Частина обшуку транслювалася в прямому ефірі в четвер увечері, коли чиновники виконали кілька ордерів на обшук у сусідньому місті Боудойн, де живе Кард.
Льюїстон із 38 000 населення і сусідні громади були на локдауні зі середи, щоб сотні офіцерів могли провести пошуки. Багато бізнесів не працювали. Коледжі та державні школи в цьому районі скасували заняття.
Згідно з даними Gun Violence Archive, у 2023 році кількість перестрілок у США, у яких загинули чотири або більше людей, досягне 679 у порівнянні з 647 у 2022 році.
За даними поліції штату Мен, кількість загиблих під час нападів у середу наближається до річної кількості вбивств, які зазвичай відбуваються у штаті, і коливається між 16 і 29 з 2012 року.
Нагадаємо, підозрюваним у стрілянині є 40-річний Роберт Кард − сертифікований інструктор зі зброї та резервіст армії США.