Поліція американського штату Мен продовжила пошук резервіста армії США Роберта Р. Карда, головного підозрюваного в масовій стрілянині у барі та боулінгу в Льюїстоні, під час якої 18 людей загинули та 13 були поранені.

Про це пише Reuters.

Чиновники закликали десятки тисяч жителів регіону залишатися вдома заради їхньої безпеки.

Частина обшуку транслювалася в прямому ефірі в четвер увечері, коли чиновники виконали кілька ордерів на обшук у сусідньому місті Боудойн, де живе Кард.

Льюїстон із 38 000 населення і сусідні громади були на локдауні зі середи, щоб сотні офіцерів могли провести пошуки. Багато бізнесів не працювали. Коледжі та державні школи в цьому районі скасували заняття.

Згідно з даними Gun Violence Archive, у 2023 році кількість перестрілок у США, у яких загинули чотири або більше людей, досягне 679 у порівнянні з 647 у 2022 році.

За даними поліції штату Мен, кількість загиблих під час нападів у середу наближається до річної кількості вбивств, які зазвичай відбуваються у штаті, і коливається між 16 і 29 з 2012 року.

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, підозрюваним у стрілянині є 40-річний Роберт Кард − сертифікований інструктор зі зброї та резервіст армії США.