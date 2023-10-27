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Ракета влучила у єгипетське місто Таба на кордоні з Ізраїлем

Поранені шестеро людей.

Ракета влучила у єгипетське місто Таба на кордоні з Ізраїлем
Фото: timesofisrael.com

Ракета, випущена під час бойових дій між бойовиками ХАМАС та Ізраїлем, влучила у єгипетське курортне місто приблизно в 220 км від сектора Газа.

Про це пише Reuters з посиланням на телеканал Al Qahera.

Зазначається, що ракета влучила в медичний заклад у Табі, поранивши щонайменше шістьох людей. Свідок у Табі підтвердив, що чув вибух і бачив, як піднімається дим. За інцидент поки ніхто не взяв відповідальність.

Таба розташована на кордоні Єгипту з ізраїльським портовим містом Ейлат на Червоному морі.

Al Qahera повідомляє, що ракетний удар у п'ятницю вразив заклад швидкої допомоги в Табі та житловий будинок адміністрації лікарні.

Вибух у Табі продемонстрував небезпеку, з якою стикається Єгипет та інші країни регіону, оскільки бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС посилюються.

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Нагадаємо, Єгипет брав активну участь у переговорах щодо доступу палестинців до допомоги, намагаючись забезпечити звільнення заручників, утримуваних ХАМАСом, і виступаючи за припинення вогню.

Але його близькість до лінії фронту піддала його ризикам. 22 жовтня кілька єгипетських прикордонників отримали поранення в результаті випадкового попадання осколків снаряда ізраїльського танка. Ізраїль вибачився за інцидент.

Таба розташована на Синайському півострові. Місто користується популярністю серед туристів і знаходиться приблизно за три години їзди від курортного міста Шарм-ель-Шейх.

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