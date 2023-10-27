Ізраїль знову здійснив рейди у Газу, ліквідувавши терористів і вдаривши по командних центрах

Тель-Авів під час операції атакував пункти запуску протитанкових ракет ХАМАСу.

Армія оборони Ізраїлю здійснив цілеспрямовані рейди у центральній частині сектору Гази, завдавши ударів по десятках терористичних цілей, що належать терористичній організації ХАМАС.

Про це військові повідомили у Телеграмі.

Сухопутні сили ЦАХАЛ супроводжували винищувачі й безпілотники. Авіація та артилерія вдарили по об'єктах у районі Шуджайя і на всій території.

Тель-Авів під час операції атакував пункти запуску протитанкових ракет, військові командні й контрольні центри, а також терористів ХАМАСу.

“Наприкінці бойових дій війська вийшли з району. Повідомлень про постраждалих військових Ізраїлю немає”, − йдеться у повідомлення армії.

Нагадаємо, 26 жовтня ЦАХАЛ здійснив рейд у північній частині сектора Гази за допомогою піхотних сил і танків.

Як пише Politico, у підсумковому комюніке Європейської ради лідери Євросоюзу закликали до “гуманітарної паузи” між Ізраїлем та Хамасом та до проведення мирної конференції.