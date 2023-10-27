Китай планує пропустити переговори щодо “Формули миру” на Мальті, - Bloomberg

Як очікується, на заході будуть присутні офіційні особи з понад 55 країн.

Ймовірно, Китай не візьме участь у зустрічі радників з національної безпеки на Мальті, де обговорюватимуть “Формулу миру”, запропоновану Україною.

Про це повідомляє Bloomberg.

“Відсутність Пекіна стала б розчаруванням для президента України Володимира Зеленського, який намагається заручитися міжнародною підтримкою свого плану міцного та справедливого миру”, - йдеться у повідомленні.

Водночас, як повідомляють джерела, список учасників включає країни G7, Катар, Південну Африку, Індію та Туреччину, а деякі країни, наприклад Бразилія та Чилі, братимуть участь онлайн.

Загалом, як очікується, на заході будуть присутні офіційні особи з понад 55 країн.

Зустріч на Мальті деться після подібних зустрічей у Данії в червні та Саудівській Аравії в серпні.

Нагадаємо, 5-6 серпня в саудівському місті Джидда пройшли переговори про мирне врегулювання війни в Україні. У зустрічі брали участь представники понад 40 країн. Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква перед зустріччю повідомив, що там буде розподілена відповідальність між країнами щодо співорганізації чи співлідерства у тому чи іншому пункті української формули миру.

Кулеба назвав "історичною перемогою" участь спеціального представника уряду Китаю у справах Євразії Лі Хуея в зустрічі. А в Держдепі США наголосили, що участь Китаю в переговорах була продуктивною.

Саудівська Аравія на саміті не пропонувала мирних ініціатив.