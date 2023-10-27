Офіс Генпрокурора заявив, що голові Національної служби здоров’я повідомили про підозру у службовій недбалості (доповнено)
Офіс Генпрокурора заявив, що голові Національної служби здоров’я повідомили про підозру у службовій недбалості (доповнено)
“Якою має бути стратегія України і світу щодо Росії?” Репортаж з дискусійної панелі “Нової країни”
“Якою має бути стратегія України і світу щодо Росії?” Репортаж з дискусійної панелі “Нової країни”
Зеленський підписав закон про PEP-ів
Зеленський підписав закон про PEP-ів
Що відомо про Майка Джонсона — нового спікера Конгресу США
Що відомо про Майка Джонсона — нового спікера Конгресу США
Міста України: яке відновити, яке знести?
Міста України: яке відновити, яке знести?
Вербове море. Або що зараз відбувається на місці Каховського водосховища
Вербове море. Або що зараз відбувається на місці Каховського водосховища
Гра в хованки за 10 тисяч доларів: прикордонники знайшли двох чоловіків у "незвичній схованці"
Гра в хованки за 10 тисяч доларів: прикордонники знайшли двох чоловіків у "незвичній схованці"
ATACMS. Чи варто сподіватися на диво?
ATACMS. Чи варто сподіватися на диво?
Андрій Коболєв: «Закордонні партнери носилися з НАБУ як з писаною торбою, забороняли торкатися, тому що це їхнє улюблене дитя»
Андрій Коболєв: «Закордонні партнери носилися з НАБУ як з писаною торбою, забороняли торкатися, тому що це їхнє улюблене дитя»
ГоловнаСвіт

Китай планує пропустити переговори щодо “Формули миру” на Мальті, - Bloomberg

Як очікується, на заході будуть присутні офіційні особи з понад 55 країн. 

Китай планує пропустити переговори щодо “Формули миру” на Мальті, - Bloomberg
Фото: EPA/UPG

Ймовірно, Китай не візьме участь у зустрічі радників з національної безпеки на Мальті, де обговорюватимуть “Формулу миру”, запропоновану Україною.

Про це повідомляє Bloomberg.

“Відсутність Пекіна стала б розчаруванням для президента України Володимира Зеленського, який намагається заручитися міжнародною підтримкою свого плану міцного та справедливого миру”, - йдеться у повідомленні.

Водночас, як повідомляють джерела, список учасників включає країни G7, Катар, Південну Африку, Індію та Туреччину, а деякі країни, наприклад Бразилія та Чилі, братимуть участь онлайн.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Загалом,  як очікується, на заході будуть присутні офіційні особи з понад 55 країн. 

Зустріч на Мальті деться після подібних зустрічей у Данії в червні та Саудівській Аравії в серпні. 

Нагадаємо, 5-6 серпня в саудівському місті Джидда пройшли переговори про мирне врегулювання війни в Україні. У зустрічі брали участь представники понад 40 країн. Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква перед зустріччю повідомив, що там буде розподілена відповідальність між країнами щодо співорганізації чи співлідерства у тому чи іншому пункті української формули миру.

Кулеба назвав "історичною перемогою" участь спеціального представника уряду Китаю у справах Євразії Лі Хуея в зустрічі. А в Держдепі США наголосили, що участь Китаю в переговорах була продуктивною.

Саудівська Аравія на саміті не пропонувала мирних ініціатив.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies