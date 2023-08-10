Кулеба вважає, що зустріч у Джидді стала проривом

Міністр зазначив, що в переговорах брали участь країни з усього світу, а не тільки Європи та Північної Америки.

Мністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що саміт щодо української формули миру у Джидді є проривом, оскільки вперше у таких переговорах брали участь країни з усього світу, а не тільки з Європи та Північної Америки.

Як про це він розповів Reuters.

"Якщо країна хоче бути на передньому краї світової політики, вона має стати учасником цих координаційних зустрічей", - сказав він, маючи на увазі переговори в Джидді та менш масштабний захід, що відбувся раніше цього літа в Копенгагені.

Кулеба зазначив, що кількість країн, зацікавлених в участі у мирних переговорах, різко зросла за останні тижні та додав, що ці заходи закладають надважливе підґрунтя для майбутніх переговорів щодо мирного бачення України.

"Я вважаю, що зустріч у Джидді стала проривом, оскільки вперше в ній узяли участь країни, що представляють увесь світ, а не тільки Європу і Північну Америку", - резюмував він.

Нагадаємо, 5-6 серпня в саудівському місті Джидда пройшли переговори про мирне врегулювання війни в Україні. У зустрічі брали участь представники понад 40 країн. Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква перед зустріччю повідомив, що там буде розподілена відповідальність між країнами щодо співорганізації чи співлідерства у тому чи іншому пункті української формули миру.

Кулеба назвав "історичною перемогою" участь спеціального представника уряду Китаю у справах Євразії Лі Хуея в зустрічі. А в Держдепі США наголосили, що участь Китаю в переговорах була продуктивною.

Саудівська Аравія на саміті не пропонувала мирних ініціатив.