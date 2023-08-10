У заручниках. “Це лікується тільки поверненням. І я вірю, що Андрій прийде, а ми його обіймемо”
У заручниках. “Це лікується тільки поверненням. І я вірю, що Андрій прийде, а ми його обіймемо”
Уряд ухвалив рішення щодо щомісячних доплат для військових
Уряд ухвалив рішення щодо щомісячних доплат для військових
ЗСУ наступають південніше міста Бахмут, − Генштаб
ЗСУ наступають південніше міста Бахмут, − Генштаб
​Упіймай військкома, або Чому не варто змінювати вивіски?
​Упіймай військкома, або Чому не варто змінювати вивіски?
Мер Рахова втік до Румунії на підставі власного відрядження
Мер Рахова втік до Румунії на підставі власного відрядження
Під Москвою стався потужний вибух на оптико-механічному заводі, який виробляє оптичні прилади для російських силовиків
Під Москвою стався потужний вибух на оптико-механічному заводі, який виробляє оптичні прилади для російських силовиків
НАБУ опублікувало відео викриття нардепа Гунька на хабарі
НАБУ опублікувало відео викриття нардепа Гунька на хабарі
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Джейсон Стенлі: “Для вдалої глобальної комунікації слід казати, що Україна була агентною в СРСР, а Росія — це фашистський режим”
Джейсон Стенлі: “Для вдалої глобальної комунікації слід казати, що Україна була агентною в СРСР, а Росія — це фашистський режим”
ГоловнаСвіт

У Домодєдово Московської області вночі пролунали вибухи

Горів автосервіс на площі 1 тис. кв. м.

У Домодєдово Московської області вночі пролунали вибухи
Фото: Російські ЗМІ

Уночі 10 серпня у місті Домодєдово Московської області прогриміли вибухи, внаслідок чого спалахнула сильна пожежа.

Про це повідомляють російські ЗМІ та Telegram-канали.

За інформацією одного з джерел, що посилається на регіональне МНС, у Домодєдово горів автосервіс на площі 1 тис. кв. м. Один з Telegram-каналів стверджує з посиланням на місцевих жителів, що причиною пожежі став вибух балонів з газом.

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, в Міноборони РФ повідомили про нібито збиття вночі 10 серпня двох дронів, які летіли у бік Москви. За словами мера Сергія Собяніна, один безпілотник був збитий у Калузькій області, інший – у районі центральної кільцевої автомобільної дороги.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies