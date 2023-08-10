У Домодєдово Московської області вночі пролунали вибухи

Уночі 10 серпня у місті Домодєдово Московської області прогриміли вибухи, внаслідок чого спалахнула сильна пожежа.

Про це повідомляють російські ЗМІ та Telegram-канали.

За інформацією одного з джерел, що посилається на регіональне МНС, у Домодєдово горів автосервіс на площі 1 тис. кв. м. Один з Telegram-каналів стверджує з посиланням на місцевих жителів, що причиною пожежі став вибух балонів з газом.

Нагадаємо, в Міноборони РФ повідомили про нібито збиття вночі 10 серпня двох дронів, які летіли у бік Москви. За словами мера Сергія Собяніна, один безпілотник був збитий у Калузькій області, інший – у районі центральної кільцевої автомобільної дороги.