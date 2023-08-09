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Байден у четвер попросить у Конгресу додаткове фінансування для України, - Politico

Конкретні суми додаткового фінансування джерела видання не назвали.

Байден у четвер попросить у Конгресу додаткове фінансування для України, - Politico
Фото: EPA/UPG

Адміністрація президента США Джо Байдена в четвер оприлюднить запит до Конгресу на додаткове фінансування допомоги Україні на тлі завершення чергового бюджетного року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

За даними видання, запит Білого дому на "екстрене фінансування" також передбачатиме, як і повідомлялось, допомогу Тайваню і додаткові кошти на ліквідацію наслідків стихійних лих.

Остаточний перелік запитів остаточно формує Офіс менеджменту та бюджету США при Білому домі, тож він може змінитись. Конкретні суми додаткового фінансування джерела Politico розкривати відмовились.

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Зазначається, що 30 вересня завершується черговий фінансовий рік у США, а отже, й урядове фінансування деяких програм. Якщо до того часу Конгрес не погодить із Білим домом принаймні тимчасовий план витрат, на США чекає шатдаун – вимушене призупинення роботи федеральних органів влади. Очікується, що бюджетний запит Білого дому має на меті відвернути цей сценарій.

Politico прогнозує, що ухвалення такого запиту буде нелегким, адже в Палаті представників США переважають республіканці, багато з яких проти ухвалення тимчасового фінансування без різкого скорочення витрат.

Нагадаємо, раніше CNN повідомляла, що Білий дім не планує просити Конгрес про нове фінансування для України до того, як завершиться фінансовий рік наприкінці вересня.

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