Ветеранське фермерське господарство, що вистояло і розвивається: історія родини Кумечко

Так з честю та гідністю звучить Марина Кумечко — дружина ветерана та фермера Ігоря Кумечка.

“Як ми вистояли? Я не знаю відповідь на це питання. Такі фермерські господарства, як ми, вже або віддали в суборенду земельні ділянки, або продали своє право оренди агрохолдингам. Я вже не раз отримувала дзвінки: “Продайте землі — 1000 доларів за гектар”. Але коли ми брали в оренду в хлопців цю землю, ми не домовлялися, що можемо її продати комусь”.

Їхнє фермерське господарство “Кумечко” має в обробітку 99 земельних ділянок у Полтавській області, понад 90 з яких – власність учасників бойових дій та членів сімей полеглих.

Під час повномасштабного вторгнення та заблокованого “зернового коридору” фермерам України живеться складно, але вони стоять, шукають шляхи для розвитку та вдосконалення.

Так, ФГ “Кумечко” взяло участь у конкурсній програмі підтримки ветеранського бізнесу «ВАРТО робити своє» від Українського ветеранського фонду та Фонду “МХП-Громаді”. Перемогли.

За отримані кошти планують запровадити сучасну систему землеробства прямого посіву No-Till. Йдеться про 980 тисяч гривень.

Далі — ще одна історія ветерана та фермера Ігоря Кумечка, яку ми записали від його дружини, поки сам Ігор перебуває наразі в районі виконання бойових завдань.

“Коли хлопці дізнавалися, що Ігор воює, то дзвонили і казали, що не треба їм виплачувати орендну плату”

Ігор Кумечко — учасник Революції Гідності. Після Майдану не зміг залишатися осторонь подій в країні — і став у чергу до військкомату, розповідає дружина Марина.

“Стояння в чергах та оббивання порогів військкомату не увінчалося успіхом, тому мій чоловік взяв рюкзак і став до лав добровольчого медичного батальйону “Госпітальєри”. Разом із Яною Зінкевич пройшов навчання. Потім йому запропонували участь в лавах цього медбатальйону в районі проведення бойових дій. Погодився”, — розповідає Марина.

За спиною в нього — не одні курси парамедиків. А вже під час повномасштабного вторгнення був інструктором, навчаючи тактичній медицині новобранців.

У 2018 році Кумечко вирішив заснувати фермерське господарство “Кумечко”. Першопричина — довіра учасників бойових дій.

Кумечки є подружжям адвокатів, і до них почали звертатися учасники бойових дій з проханням проконсультувати, допомогти в супроводі щодо оформлення земельної ділянки.

“Потім хлопці з Карлівки запропонували йому: “Ти ж місцевий, забери землю”. Ми й вирішили спробувати. Тому 90 відсотків наших земельних ділянок — це земля УБД. З усіма підтримуємо зв’язок, з усіма контактуємо. “Коли хлопці дізнавалися, що Ігор воює, то дзвонили і казали, що не треба їм виплачувати орендну плату”, — ділиться Марина Кумечко.

24 лютого 2022 року родина Кумечків прокинулася від гулу авіації — в квартирі на 10-му поверсі в Полтаві. Ігор евакуював родину з обласного центру, сам — поїхав у напрямку Харкова. Учасник боїв за, зокрема, Дергачі.

“Ігор постійно говорив, що буде велика, повномасштаба війна. Він говорив, що РФ нас не залишить в спокої. І що ми не маємо залишити цю війну своїм дітям. 23 лютого 2022 року в наших хороших друзів була гендер-вечірка, і Ігор у вузькому колі друзів тоді говорив, що РФ нападе. Наступного ранку, 24 лютого 2022 року, так і сталося”, — пригадує Марина.

“Маріна, тримайся, нам ще відбудовувати країну”.

Після того, як Ігор пішов на війну, Марина менеджерила процеси фермерського господарства самотужки. А ще — стала матір’ю втретє: 12-річний син Гліб та 4-річна донька Уляна отримали сестричку Меланію.

Дружина ветерана-фермера зізнається: в 2022 році було важко реалізувати вирощену продукцію: пшеницю, сою, соняшник, кукурудзу.

“У нас — маленьке господарство. Вплинули і погода, і ціни, і “зернові коридори”. Ціна по 800 грн за тонну пшениці — це плачевно, якщо порахувати суму затрат на те, щоби її виростити”, — каже Марина.

“Як ми вистояли? Я не знаю відповідь на це питання. Такі фермерські господарства, як ми, вже або віддали в суборенду земельні ділянки, або продали своє право оренди агрохолдингам. Я вже не раз отримувала дзвінки: “Продайте землі — 1000 доларів за гектар”. Але коли ми брали в оренду в хлопців цю землю, ми не домовлялися, що можемо її продати комусь”, — наголошує дружина захисника.

Цьогоріч каже, кілька партій пшениці вже вдалося продати — співпрацюють з “Нібулоном”.

Але пізніше різко впала ціна на зерно після атаки на одеський порт.

“У нас є недобудований ангар, в якому треба перекривати дах. Але там ми тимчасово розстеляємо клейонку, розстилаємо зерно, і так зберігаємо. Коли дощить — переживаємо, щоб не затекло… Але саме так ми в 2022 році зберігали пшеницю, поки не стабілізувалася ціна”, — переповідає пані Марина.

Ячмінь реалізувати було простіше — продали на свинокомплекс у Глобиному.

“Це нас врятувало. Зараз дуже складно, намагаємося триматися. І нам ще пощастило, чи то бог оберіг — область не зачепила суттєво велика війна. Ігор часто каже: “Маріна, тримайся, нам ще відбудовувати країну”, - ділиться жінка.

З її слів, подружжя дуже шкодує, що не встигло побувати в Мелітополі та Маріуполі, а дітям показати Крим.

“Знаєте, перемога для кожного буде різною. Для когось це сльози, для когось — свято, але ми однозначно поїдемо в Крим”, — наголошує Марина Кумечко.

Майже мільйон гривень від УВФ — із любов’ю до української землі

Розвиток важливий навіть під час війни. За отримані від Українського ветеранського фонду кошти у фермерському господарстві “Кумечко” планують запровадити сучасну систему землеробства прямого посіву No-Till. Йдеться про 980 тисяч гривень.

“За рахунок придбання сівалки рядкової зернової СРЗ-4,2 з турбодисками No-Till посіву з маркерною системою впровадити сучасну систему землеробства прямого посіву зернових та бобових культур. Оскільки переважна частина орендованих нами земельних ділянок має площу до 2 гектарів, дуже важливо раціонально та в повному обсязі її використовувати”, - наголошують наші заявники.

Це важливо із кількох причин. Запровадження системи No-Till посіву зерновою сівалкою СРЗ-4,2 з турбодисками дозволять:

● мінімізувати використання гербіцидів та пестицидів;

● підвищити врожайність;

● вирощувати екологічно чисту продукцію;

● знизити витрати паливо-мастильних матеріалів;

● оптимізувати робочий час працівників;

● зменшити амортизацію техніки та збереження родючості грунту.

“Також через велику кількість ділянок, їх невеликий розмір та географічну розкиданість ми несемо великі логістичні витрати. Придбання сівалки рядкової зернової СРЗ-4,2 дозволить нам вчасно та якісно проводити засівання земель наших побратимів”. — наголошують у фермерському господарстві.

Господарську діяльність це фермерське господарство веде так, що не передбачається оптових чи роздрібних продажів вирощеної продукції. 100% урожаю продають, згідно з попередньо підписаних договорів, на елеватори Полтавської області.

За рахунок придбання необхідного обладнання господарство зможе провести висів насіння та внесення добрив на 50 ділянках учасників бойових дій, орієнтовною загальною площею 120 гектарів.

Очікувані якісні результати від впровадження проєкту — збільшення надходження коштів з ділянок, оброблених за допомогою нової техніки, на 30% до кінця 2023 року.

Мовою цифр: чому кошти від УВФ будуть ефективні

Загальна площа, яку обробляє фермерського господарства “Кумечко”, становить 239 га. Збільшення загального доходу прогнозується на рівні 15% до кінця 2023 року.

Актуальна ціна за тонну:

● озимої пшениці 4-го класу з доставкою на елеватор така 6100 грн./тонна;

● пшениці 3-го класу- 6400 грн/тонна;

● пшениці 2-го класу – 6650 грн/тонна.

Урожайність пшениці в 2022 році становила 4,5 тогн/га.

Один гектар пшениці 4-го класу приносив 6100 грн. помножити на 4,5 тонн/гектар урожайності = 27 450 грн./га

“Впровадження технології сучасної системи землеробства прямого посіву, за нашими розрахунками, дозволить збільшити урожайність з 4,5 тонн/гектар до 6,5 тонн/гектар. та покращити якість пшениці до 2-го класу”, — кажуть полтавські фермери.

Внаслідок збільшення урожайності з 4,5 тонн/гектар до 6,5 тонн/гектара пшениці кращої якості кожен гектар, оброблений новим обладнанням, приноситиме 6650 грн. х 6,5 тонн = 43 225 грн./га.

Обробіток 120 гектарів збільшить надходження з 120 х 27 450 = 3 294 000 грн.

до 120 х 43225=5 187 000 грн., тобто на 1 893 000 грн. за рік.

Нагадаємо, що до 21 серпня триває набір заявок на нову конкурсну програму від Українського ветеранського форуму Мінветеранів #ВАРТО: золоті руки.

Деталі: https://veteranfund.com.ua/contests/varto_zr/