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​Шмигаль назвав вісім основних завдань ветеранської політики в Україні

Серед іншого йдеться про реформу медико-соціальних експертних комісій та військово-лікарських комісій.

​Шмигаль назвав вісім основних завдань ветеранської політики в Україні
Фото: kmu.gov.ua

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав вісім основних рамкових завдань у сфері ветеранської політики.

У своїй промові на засіданні уряду Шмигаль повідомив що КМУ Уряд починає затвердження низки стратегій, нормативних документів та програм.

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Серед ключових:

  • адаптація військовослужбовців до цивільного життя;
  • медичні послуги та психологічна підтримка, а також реформа медико-соціальних експертних комісій та військово-лікарських комісій;
  • економічні можливості для ветеранів;
  • послуги для ветеранів. Йдеться про розвиток цифрового проекту єВетеран і послуги для ветеранів у ЦНАПах;
  • житло для ветеранів, пільгове іпотечне кредитування;
  • інститут помічника ветерана;
  • створення Сервісних офісів у справах ветеранів;
  • вшанування подвигу ветеранів на рівні держави, громади та всього суспільства. 

Нагадаємо, Кабінет Міністрів розширив перелік осіб для отримання статусу учасника бойових дій.

Днями Український ветеранський фонд Мінветеранів почав відбір заявок на програму фінансування ветеранського бізнесу “Варто робити своє”.

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