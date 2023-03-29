Corteva Agriscience розпочинає реєстрацію на освітньо-грантову програму для фермерок TalentA-2023

Сукупний грантовий фонд програми для розвитку жіночого фермерства та зміцнення сільських громад під час війни складає понад 1 мільйон гривень.

Щоб забезпечити зміцнення та розвиток жіночого фермерства в умовах повномасштабної війни, яку Росія розв’язала проти України, міжнародна сільськогосподарська науково-дослідницька компанія Corteva Agriscience оголосила про проведення освітньо-грантової програми для жінок-фермерок TalentA-2023.

Про це йдеться на сайті компанії.

Програма допоможе учасницям отримати доступ до інформації, яка б допомогла їм забезпечити життєздатність власного бізнесу в умовах війни відповідно до практик сталого розвитку, а також надасть їм можливість виграти гранти на загальну суму понад 1 мільйон гривень для зростання власного бізнесу та соціальної підтримки своїх громад. Реєстрація для участі в програмі розпочинається 8 березня та триватиме до 30 травня 2023 року (за посиланням).

“TalentA-2023” є міжнародною освітньо-грантовою програмою, яку Corteva Agriscience в Україні реалізує вже вчетверте, сприяючи покращенню продовольчої безпеки суспільства через розширення можливостей з освіти та доступу до фінансів для жінок, які проживають у сільській місцевості та зайняті у сільському господарстві”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в умовах повномасштабної війни програма є одним з соціальних проєктів, що підтримуються компанією задля підтримки України та наближення Перемоги, чому Corteva, чи не єдина на ринку компанія-виробник насіння та засобів захисту рослин, яка залишила Росію та Білорусь, приділяє багато зусиль.

Програма передбачає проведення навчального онлайн-хабу та грантового конкурсу мікропроєктів. Взяти участь в ній можуть жінки, які відповідають встановленим критеріям відбору: вік від 18 років; проживання в населеному пункті з населенням до 10 000 осіб або робота на сільськогосподарському підприємстві, яке зареєстроване в такому населеному пункті та працює не менше року.

Навчальний план «TalentA-2023» має на меті допомогти жінкам, які задіяні в сільськогосподарському виробництві, зробити їх бізнес життєздатним попри повномасштабну війну, забезпечити його зростання та створити нові проєкти, які сприяють досягненню цілей сталого розвитку й спрямовані на задоволення актуальних потреб територіальних громад.

Своїм досвідом з учасницями ділитимуться відомі експерти викладацької та бізнес-спільноти, а також фахівці Corteva Agriscience, які володіють передовими знаннями, накопиченими лідером сільського господарства за довгу історію роботи в понад 140 країнах світу.

Участь у програмі TalentA є безкоштовною, її мета – дати знання та ідеї саме тим, хто прагне розвитку та вдосконалення і має відповідну мотивацію, а тому Сертифікат учасниці Програми TalentA засвідчуватиме нову якість підготовки слухачок.

Власниці Сертифікатів TalentA-2023 матимуть можливість взяти участь в грантовій частині проєкту та позмагатися за гранти від компанії Corteva Agriscience для зростання власного бізнесу та соціальної підтримки своїх громад. В 2023 році розмір грантового фонду становить понад 1 мільйон гривень і буде розподілений між переможницями за рішенням членів експертної ради. Оголошення переможниць відбудеться в жовтні з нагоди Всесвітнього дня сільських жінок.

Ознайомитися з перебігом програми TalentA-2023 можна за посиланням та у соціальних мережах.

Нагадаємо, Світовий банк планує надати додаткову допомогу для відновлення українського агросектору. Йдеться про створення нових та фінансування вже існуючих програм в межах проєкту підтримки, який розрахований до 2025 року.