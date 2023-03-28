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Україна отримає від США і інших партнерів грант на понад 2,66 млрд доларів, – Шмигаль

Кошти будуть витрачені на соціальні виплати.

Україна отримає від США і інших партнерів грант на понад 2,66 млрд доларів, – Шмигаль
Фото: ОПУ

Україна отримає цього року другий грант від Сполучених Штатів у розмірі понад 2,5 млрд доларів та ще 150 млн доларів від інших партнерів.

Про це повідомляє у Telegram прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.  

“Сьогодні ухвалили розпорядження для отримання цьогоріч другого гранту від США в розмірі 2,5 млрд доларів. Кошти надійдуть через проєкт МБРР, а також Міжнародної асоціації розвитку”, – розповів глава уряду.

Він додав, що крім того 150 млн доларів нададуть інші партнери.

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За словами Шмигаля, кошти підуть на зарплати рятувальникам, вчителям, лікарям, на допомогу пенсіонерам, внутрішньо переміщеним особам, людям з інвалідністю та малозабезпеченим родинам.

Нагадаємо, за час повномасштабного російського вторгнення США надали Україні понад 14 млрд доларів фінансової допомоги.

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