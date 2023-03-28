Україна отримає від США і інших партнерів грант на понад 2,66 млрд доларів, – Шмигаль

Кошти будуть витрачені на соціальні виплати.

Україна отримає цього року другий грант від Сполучених Штатів у розмірі понад 2,5 млрд доларів та ще 150 млн доларів від інших партнерів.

Про це повідомляє у Telegram прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Сьогодні ухвалили розпорядження для отримання цьогоріч другого гранту від США в розмірі 2,5 млрд доларів. Кошти надійдуть через проєкт МБРР, а також Міжнародної асоціації розвитку”, – розповів глава уряду.

Він додав, що крім того 150 млн доларів нададуть інші партнери.

За словами Шмигаля, кошти підуть на зарплати рятувальникам, вчителям, лікарям, на допомогу пенсіонерам, внутрішньо переміщеним особам, людям з інвалідністю та малозабезпеченим родинам.

Нагадаємо, за час повномасштабного російського вторгнення США надали Україні понад 14 млрд доларів фінансової допомоги.