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Середній розмір пенсії складає 5200 гривень, - Шмигаль

Середній розмір підвищення склав майже 600 гривень.

Середній розмір пенсії складає 5200 гривень, - Шмигаль
Фото: Віталій Носач

Уряд провів другу індексацію пенсійних виплат під час повномасштабної війни з Росією. 

Про це у Телеграм написав очільник уряду Денис Шмигаль.

"Станом на сьогодні всі пенсії за березень виплачені. За результатами індексації у цьому березні пенсії зросли майже на 20%. Індексація торкнулася 10,5 мільйонів українських пенсіонерів. Середній розмір підвищення склав майже 600 гривень. Тепер середній розмір пенсії в Україні складає 5200 гривень", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що громадяни на тимчасово окупованих територіях зможуть отримувати пенсії незалежно від строків подання заявок.

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