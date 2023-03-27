Поставки російської нафти морем лишаються великим, – Bloomberg

Це означає, що погрози Москви зменшити видобуток поки не відбилися на ринку.

Потоки російської сирої нафти морем залишаються великим. Це означає, що обіцянка Кремля різко скоротити національний видобуток ще не вплинула на постачання на міжнародний ринок, пише Bloomberg.

За тиждень до 24 березня поставки впали на 123 000 барелів на день – до 3,11 млн барелів. Менш мінливий чотиритижневий показник знизився аналогічно.

"Росія пообіцяла знизити видобуток на 500 000 барелів на добу з цього місяця по червень у відповідь на обмеження цін на нафту в країні, встановлене Групою сімки. Заплановане скорочення ще не відображено в даних про вантаж. Відтоді, як було оголошено про зниження, ціни на нафту різко впали, що свідчить про те, що трейдери не хвилюються щодо загрози скорочення", – зазначили в агентстві.

Станом на 21 березня Bloomberg писав, що зараз є небагато доказів того, що Росія справді втілила погрозу скоротити видобуток сирої нафти у відповідь на санкції. За тиждень по 17 березня російські поставки впали на 90 000 барелів на добу – до 3,23 млн барелів. Менш мінливий чотиритижневий показник знизився аналогічно.

Днями почали падати світові ціни на нафту. Це відбулось через побоювання, що ризики у світовому банківському секторі можуть спричинити рецесію, яка призведе до зниження попиту на пальне.

Тим часом США вирішили, що зараз не час ще більше урізати ціни на російську нафту. Нині росіяни можуть продати один барель своєї сирої нафти щонайбільше за 60 доларів. Деякі країни ЄС наполягають, що вартість російського бареля слід зменшити, але Штати не поділяють такої позиції. Чиновники заявили, що план уже досягає своїх цілей: збереження доступності російської нафти на світових ринках і паралельне зменшення доходів Кремля від продажу.

Якщо РФ через недоволення санкціями скоротить видобуток, це може ще більше розбурхати ринок.