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Вашингтон не хоче зменшувати прайскеп на російську нафту, – Wall Street Journal

Така позиція зруйнувала сподівання деяких європейських столиць посилити західні санкції вже у березні.

Вашингтон не хоче зменшувати прайскеп на російську нафту, – Wall Street Journal
Фото: EPA/UPG

“Група семи” хоче зберегти граничну ціну на російську нафту на рівні 60 доларів за барель. Про це пише The Wall Street Journal.

Видання зазначає, що така позиція зруйнувала сподівання деяких європейських столиць посилити західні санкції вже у березні.

Офіційні особи Європейської комісії попередили країни-члени блоку про позицію G-7. Вони також заявили, що президент США Джо Байден заявив президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн минулого тижня, що Вашингтон не хоче коригувати нафтові санкції.

Речниця Ради національної безпеки США відмовилася від коментарів.

Позиція G7 може спровокувати нову напруженість у ЄС щодо схеми обмеження цін. Західні посадовці погодилися переглянути прайскеп у 60 доларів за барель у березні, а Польща та країни Балтії неодноразово наполягали на встановленні нижчої межі. 

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У Міністерстві фінансів США, яке розробило план обмеження ціни, заявили, що поточна система обмеження цін загалом працює. Чиновники заявили, що план уже досягає дві свої цілі: збереження доступності російської нафти на світових ринках і паралельне зменшення доходів Кремля від продажу.

Нагадаємо, Естонія, Латвія та Литва закликають Європейський Союз знизити гранично допустиму ціну на один барель російської нафти. Країни пропонують встановити вартість у $51,45 за один барель замість нинішніх 60 доларів.

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